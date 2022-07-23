Ömür Gedik - Yürek Haini sözleri! 'Yürek Haini' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ömür Gedik - Yürek Haini sözleri! 'Yürek Haini' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Haberler.com - Gündem
 - Güncelleme:
Ömür Gedik - Yürek Haini sözleri! 'Yürek Haini' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Ömür Gedik'in yeni şarkısı Yürek Haini, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Yürek Haini sözleri nelerdir? Ömür Gedik - Yürek Haini şarkı sözleri nedir?

Ömür Gedik - Yürek Haini şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz... Şarkının söz ve müziği Serdar Ortaç'a aittir.

ÖMÜR GEDİK - YÜREK HAİNİ ŞARKI SÖZLERİ

Yalnız kalmayı, tat almayı

Öğrenmem gerek

Tek tek karşına geçip

Sana anlatmam gerek

Aşk her insanın

Hep istediği gibi gitmiyor

Geldim yardıma

Yürek buna bile izin vermiyor

Çekilir türden değil bu aşk

Ama yok itirazım

Farkında değil yürek, sevmem gerek

Bana aşk lazım

Çekilir türden değil bu aşk

Ama yok itirazım

Farkında değil yürek, sevmem gerek

Bana aşk lazım

Kaderimin halini, aşkın azap halini

Görme, gönül zalimisin

Yaşadığım hüsranı, yok deli vicdanı

Sen bir yürek hainisin

Yalnız kalmayı, tat almayı

Öğrenmem gerek

Tek tek karşına geçip

Sana anlatmam gerek

Aşk her insanın

Hep istediği gibi gitmiyor

Geldim yardıma

Yürek buna bile izin vermiyor

Çekilir türden değil bu aşk

Ama yok itirazım

Farkında değil yürek, sevmem gerek

Bana aşk lazım

Çekilir türden değil bu aşk

Ama yok itirazım

Farkında değil yürek,sevmem

gerek

Bana aşk lazım

Kaderimin halini, aşkın azap halini

Görme, gönül zalimisin

Yaşadığım hüsranı, yok deli vicdanı

Sen bir yürek hainisin

Kaderimin halini, aşkın azap halini

Görme, gönül zalimisin

Yaşadığım hüsranı, yok deli vicdanı

Sen bir yürek hainisin

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Gündem Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title