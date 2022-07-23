Ömür Gedik - Yürek Haini sözleri! 'Yürek Haini' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
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Ömür Gedik'in yeni şarkısı Yürek Haini, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Yürek Haini sözleri nelerdir? Ömür Gedik - Yürek Haini şarkı sözleri nedir?
Ömür Gedik - Yürek Haini şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz... Şarkının söz ve müziği Serdar Ortaç'a aittir.
ÖMÜR GEDİK - YÜREK HAİNİ ŞARKI SÖZLERİ
Yalnız kalmayı, tat almayı
Öğrenmem gerek
Tek tek karşına geçip
Sana anlatmam gerek
Aşk her insanın
Hep istediği gibi gitmiyor
Geldim yardıma
Yürek buna bile izin vermiyor
Çekilir türden değil bu aşk
Ama yok itirazım
Farkında değil yürek, sevmem gerek
Bana aşk lazım
Çekilir türden değil bu aşk
Ama yok itirazım
Farkında değil yürek, sevmem gerek
Bana aşk lazım
Kaderimin halini, aşkın azap halini
Görme, gönül zalimisin
Yaşadığım hüsranı, yok deli vicdanı
Sen bir yürek hainisin
Yalnız kalmayı, tat almayı
Öğrenmem gerek
Tek tek karşına geçip
Sana anlatmam gerek
Aşk her insanın
Hep istediği gibi gitmiyor
Geldim yardıma
Yürek buna bile izin vermiyor
Çekilir türden değil bu aşk
Ama yok itirazım
Farkında değil yürek, sevmem gerek
Bana aşk lazım
Çekilir türden değil bu aşk
Ama yok itirazım
Farkında değil yürek,sevmem
gerek
Bana aşk lazım
Kaderimin halini, aşkın azap halini
Görme, gönül zalimisin
Yaşadığım hüsranı, yok deli vicdanı
Sen bir yürek hainisin
Kaderimin halini, aşkın azap halini
Görme, gönül zalimisin
Yaşadığım hüsranı, yok deli vicdanı
Sen bir yürek hainisin