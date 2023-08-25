Ünlü sanatçı Ömür Gedik'in özel hayatıyla ilgili detaylar merak konusu oldu. Gedik'in evlilik durumu ve çocuğu olup olmadığı gündemde. Peki, Ömür Gedik evli mi, çocuğu var mı? Ömür Gedik kızı Tayga Gedik kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar...

Uzun yıllardır Ferhat Göçer'le aşk yaşayan Ömür Gedik'in hayatı araştırılan konular arasında yer alıyor. Ömür Gedik anneanne oldu haberlerinin ardından çocuğu var mı, evli mi soruları gündeme geldi. Ömür Gedik'in kızı Tayga Gedik hakkında da bilgiler araştırılıyor. Tayga Gedik'in yaşı ve kim olduğu hakkında detaylar merakla bekleniyor. Peki, Ömür Gedik evli mi, çocuğu var mı? Ömür Gedik kızı Tayga Gedik kimdir, kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

ÖMÜR GEDİK EVLİ Mİ?

Ömür Gedik'in Soner Gedik ile 1990 yılında yaptığı evlilikten Tayga isimli bir kız çocuğu vardır. 2008 yılından beri Ferhat Göçer'le beraberdir.

ÖMÜR GEDİK KIZI TAYGA GEDİK KİMDİR?

52 yaşındaki Ömür Gedik'in kızı Tayga Gedik, 2019 yılında Gaziantepli iş insanı Mete Akınal'la dünya evine girdi. Evliliğini gözlerden uzak yaşayan Gedik, dün ilk bebeğini dünyaya getirdi. İlk kez torun sevincini yaşayan Ömür Gedik hastane odasından çektiği videoyu "Hoş geldin Poyraz" notuyla yayınladı.