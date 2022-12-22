Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerine layık görülen Ömür Akkor ve Yunus Emre Akkor neden küs? Yaşanan olayların ardından birçok kişi tarafından Ömür Akkor ve Yunus Emre Akkor neden küs? Sorusu araştırılıyor. Peki, Ömür Akkor ve Yunus Emre Akkor neden küs? Ömür Akkor ve Yunus Emre Akkor araları neden bozuk?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerine layık görülen Ömür ve Yunus Emre Akkor kardeşleri sahnede barıştırdı. Yaşanan bu olay ile birlikte Ömür Akkor ve Yunus Emre Akkor neden küs? Sorusu akıllarda yer aldı. Peki, Ömür Akkor ve Yunus Emre Akkor neden küs? Ömür Akkor ve Yunus Emre Akkor araları neden bozuk?

ÖMÜR AKKOR VE YUNUS EMRE AKKOR NEDEN KÜS?

Ömür Akkor kardeşiyle olan küslüğünü gerçekleştirilen bir röportajda şu şekilde açıklıyor:

İkimizin de şef olmasının belki böyle bir dezavantajı var. Yani hani bazen kendine rakip mi görüyorsun? Ya da aynı işi yapmak aynı evin içinde huzursuzluk mu yaratıyor bilmiyorum. Biz az görüşüyoruz aslında izleyiciler bunu çok merak ediyorlardı evet çok az görüşüyoruz. Bazen bir düğünde bazen bir cenazede rast geliyoruz. Normal hayatta çok bir araya gelmediğimiz için de sosyal medyada da televizyon programlarına da beraber katılmıyoruz.

Biz Emre'yle aslında doğduğumuz günden beri hiç anlaşamadık. Yani bu artık yetiştirilme tarzımızdan mıydı? Annemin babamın yaptığı bir hata mıydı? Bilmiyorum ama. 45 yıldır anlaşamıyoruz yani bu bugün olan bir şey değil. Ben, o mesleğe girdi, ben mesleğe girdim ve kapışıyoruz gibi değil. Bu belki de böyle travmatik bir böyle bir drama belki ama evet çok iyi anlaşamıyoruz ama görüşüyoruz; görüşmüyor değiliz. Çok bir arada görmüyorlar bizi, haklılar izleyiciler bu konuda. Çok da böyle şey birisiyim; her şeyi olduğu gibi anlatan birisiyim yani yalancı bir buluşma yapıp böyle kucaklaşıp sonra tekrar bozmaktansa hiç böyle polemiğe de girmiyorum, oyunlara da girmiyorum böyle devam edecek gibi görünüyor. Yani bundan evet ikiziz aynı karında, aynı anda yaşadık. Bu konuda bana çok şeyler geliyor, telkinler geliyor. Evet ama biz bunu hiçbir zaman başaramadık. Yani bu son 5 yılın, 10 yılın konusu değil yani. İşte çocukken bir aradaydık, sonra böyle 10 yaşından sonra ayrı evlerde yaşadık zaten. Böyle yani hani çok bir arada olmamız için de bir sebep olmadı.