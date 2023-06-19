Masterchef'in bu haftaki yeni şefi belli oldu. Usta şef Ömür Akkor bu haftanın konuk şefi oldu. Peki, Ömür Akkor kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, evli mi? Ömür Akkor ile ilgili bilgiler yazımızda...

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında şef Ömür Akkor geliyor. Peki, Ömür Akkor kimdir? Şef Ömür Akkor nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Şef Ömür Akkor'un hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler nelerdir? İşte detaylar...

ÖMÜR AKKOR KİMDİR?

Ömür Akkor 1975 doğumludur. Tek yumurta ikiz kardeşi vardır. İkiz kardeşinin ismi Yunus Emre Akkor'dur. İki kardeş de aşçıdır.

Babası esnaflık yapmış emekli ve annesi ise emekli öğretmendir. Ablaları ise Yüksek Mimarlık yapmaktadır.

Ömür Akkor üniversiteyi Bursa'da İktisat üzerine okumuştur. Aslen Kilislidir. Kilis doğumludur. Ömür Akkor ailesi ile birlikte Bursa'da Antep mutfağı ağırlıklı bir restoran işletmişlerdir. Ortadoğu ve Doğu Akdeniz mutfağı üzerine birçok araştırmalar yapmıştır. Osmanlı mutfağı üzerine birçok araştırma yapmıştır ve bu alanda Türkiye'nin en uzman isimlerinden birisidir.

Ömür Akkor Bursa'da kaldığı zaman Bursa Mutfağı adında bir kitap yazmıştır. Günümüzde özellikle sosyal medya sitelerinde ve televizyon ekranları üzerinden yaptığı paylaşımları ve tarifleri ile dikkatleri üzerine çekmeye devam etmektedir. Bugünlerde ise Gündem Ötesi programına katılmasıyla gündeme gelmiştir.

Ömür Akkor Masterchef 2023'te bu haftanın (19 Haziran 2023) konuk şefi olacak.

ÖMÜR AKKOR KİTAPLARI