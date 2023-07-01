Ömür Akkor kimdir? Masterchef şef Ömür Akkor kaç yaşında, nereli? Ömür şef restoranı nerede?
Gündem Haberleri
Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Ömür Akkor hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Ömür Akkor'un kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Ömür Akkor kimdir? Masterchef şef Ömür Akkor kaç yaşında, nereli? Ömür şef restoranı nerede?
Gündemde yer alan isimlerden biri olan Ömür Akkor hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Ömür Akkor'un hayatını araştırıyor. Peki, Ömür Akkor kimdir? Masterchef şef Ömür Akkor kaç yaşında, nereli? Ömür şef restoranı nerede? Detaylar haberimizde.
ÖMÜR AKKOR KİMDİR?
Ömür Akkor 1975 doğumludur. Tek yumurta ikiz kardeşi vardır. İkiz kardeşinin ismi Yunus Emre Akkor'dur. İki kardeş de aşçıdır.
Babası esnaflık yapmış emekli ve annesi ise emekli öğretmendir. Ablaları ise Yüksek Mimarlık yapmaktadır.
Ömür Akkor üniversiteyi Bursa'da İktisat üzerine okumuştur. Aslen Kilislidir. Kilis doğumludur. Ömür Akkor ailesi ile birlikte Bursa'da Antep mutfağı ağırlıklı bir restoran işletmişlerdir. Ortadoğu ve Doğu Akdeniz mutfağı üzerine birçok araştırmalar yapmıştır. Osmanlı mutfağı üzerine birçok araştırma yapmıştır ve bu alanda Türkiye'nin en uzman isimlerinden birisidir.
Ömür Akkor Bursa'da kaldığı zaman Bursa Mutfağı adında bir kitap yazmıştır. Günümüzde özellikle sosyal medya sitelerinde ve televizyon ekranları üzerinden yaptığı paylaşımları ve tarifleri ile dikkatleri üzerine çekmeye devam etmektedir. Bugünlerde ise Gündem Ötesi programına katılmasıyla gündeme gelmiştir.
ÖMÜR AKKOR KİTAPLARI
Bursa Mutfağı 2009
Selçuklu Mutfağı 2012
Osmanlı'dan Günümüze Yumurtalı Tarifler 2012
Mutfaktan Güzel Kokular Geliyor
Türkiye'nin ilk braille alfabeli görme engelli yemek kitabı
Anadolu'nun Eski Tadı 2013
Ömür Akkor Yemek Seyahatnamesine Giriş Cilt.1
Sağlıklı Şekersiz Tatlılar 2014
Türk Mutfağından Pratik Tarifler 2014
Alafranga Yumurta Tarifleri 2014
Osmanlı Mutfağı 2014