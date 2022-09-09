Omonia - Sheriff maç özeti! Omonia - Sheriff maç özeti izle (VİDEO)

UEFA Avrupa Ligi grup maçları büyük çekişmeye sahne oldu. Dünyanın bir çok liginden katılan takımların Avrupa Ligi şampiyonluğu yolunda kıran kırana mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi E grubu maçında Omonia - Sheriff karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 0-3'lık sonuçla Sheriff kazandı. Futbolseverler tarafından yoğun ilgi gören maçın özeti ve önemli anları araştırılmaya başlandı. İşte Xxx – xxx maç özeti! xxx - xxx maç özeti izle (VİDEO)

OMONİA - SHERİFF MAÇ ÖZETİ İZLE (VİDEO)

MAÇIN GENİŞ ÖZETİ!