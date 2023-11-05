Omo, ürünleriyle tanınan ve uzun yıllardır bilinmekte olan bir markadır. Bu kapsamda zaman zaman Omo hangi ülkenin? Sorusu araştırılıyor. Peki, Omo hangi ülkenin? Omo hangi ülkede kuruldu, sahibi kim? Omo markası nereye ait?

Omo hangi ülkenin? Omo hangi ülkede kuruldu, sahibi kim? Omo markası nereye ait?

Omo hangi ülkenin? Sorusu, gündeme gelen olayların ardından merak ediliyor ve araştırılıyor. Omo, dünya genelinde temizlik ve çamaşır yıkamanın sembolü haline gelmiş bir markadır. Peki, Omo hangi ülkenin? Omo hangi ülkede kuruldu, sahibi kim? Omo markası nereye ait?

OMO HANGİ ÜLKENİN?

Omo, Unilever şirketine ait bir deterjan markasıdır. Türkiye'de "Omo" ismi ile bilinen marka Hindistan, İrlanda, Güney Afrika Cumhuriyeti ve birçok ülkede "Surf" ismi ile satılmaktadır. OMO Türkiye'ye 1960'larda dahil olmuştur. 1985 yılında Omo evlere otomatik çamaşır makineleri için "Omomatik"i tanıttı. Omo şu an Türkiye'nin en çok kullanılan deterjan markalarından biridir.