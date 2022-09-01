ÖMK kısaltması birçok kişi merak edilen konular arasında yer alıyor. Vatandaşlar ÖMK nedir? Sorusu merak ediyor ve araştırıyor. Peki birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan ÖMK nedir? ÖMK İptal edildi mi? ÖMK ne demek?

ÖMK kısaltması, Öğretmen Meslek Kanunu'nun kısaltmasıdır. Öğretmen Meslek Kanunu henüz geçtiğimiz aylarda kabul edilen bir kanundur. Peki, ÖMK nedir? ÖMK İptal edildi mi? ÖMK ne demek? Öğretmen Meslek Kanunu nedir? Öğretmen Meslek Kanunu iptal mi edildi? Gibi soruları sizler için yanıtladık. İşte detaylar.

ÖMK NEDİR?

ÖMK açılımı, Öğretmen Meslek Kanunu anlamına gelmektedir. Bu kanun ile birlikte öğretmenler 3 farklı kategoride değerlendirilecektir. Mesleğe yeni başlamış olan öğretmen normal öğretmen sıfatıyla, 10 yıllık görev süresini dolduran öğretmenler uzman öğretmen sıfatıyla, 20 yıllık görev süresini dolduranlar ise Başöğretmen sıfatıyla kategorize edilecektir. Fakat uzman ve başöğretmen olabilmek için belli şartları yerine getirmeniz gerekmektedir. Peki uzman ve başöğretmen olabilmek için şartlar nelerdir?

UZMAN ÖĞRETMENLİK ŞARTLARI NELERDİR?

180 saatlik bir kurs alıp bu kurstan sınav olmanız gerekmektedir. Sınavı başarılı bir şekilde geçtiğiniz takdirde artık uzman öğretmenlik kariyerine ulaşmış olacaksınız. Eğer öğretmen yüksek lisans yaptıysa uzman öğretmenlik sınavına girmek zorunda değildir. Yüksek Lisans'ın tezli veya tezsiz olması ise herhangi bir farklılık doğurmuyor.

BAŞÖĞRETMENLİK ŞARTLARI NELERDİR?

240 saatlik bir kursun sonucunda alınacak 70 ve üzeri puanda başöğretmen olabilirsiniz. Yine maaş artışı yaşanacağı gibi farklı haklar da elde edebileceksiniz.

ÖMK İPTAL EDİLDİ Mİ?

ÖMK-Öğretmen Meslek Kanunu, sosyal medya platformları üzerinden birçok öğretmen iptal istenmesine rağmen henüz iptal kararı resmi bir şekilde açıklanmadı.