Gündemin öne çıkan isimleri arasında yer alan Ömer Yüngül hakkında Ömer Yüngül kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ömer Yüngül hayatı ve biyografisi merak ediliyor.

Ömer Yüngül kimdir? Gündemin öne çıkan isimleri arasında yer alan Ömer Yüngül hakkında Ömer Yüngül kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ömer Yüngül hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Detaylar...

ÖMER YÜNGÜL KİMDİR?

1955 yılında İzmir'de doğan Ömer Yüngül, 1978'de Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. Kariyerine Tekfen İnşaat'ta başlayan Yüngül, Metaş, Faz Elektrik, Merloni Elettrodomestici'de farklı pozisyonlarda yöneticilik yaptı. 1997 yılında Vestel Beyaz Eşya Genel Müdürü olarak Zorlu Holding bünyesine katılan Yüngül, 2000 yılında Vestel İcra Kurulu Başkanı oldu. Yüngül, 15 yıllık başarılı Vestel yönetiminin ardından, 2013'te Zorlu Holding'in ilk CEO'su oldu.

İyi derecede İngilizce ve İtalyanca bilen Ömer Yüngül, evli ve bir çocuk babası.