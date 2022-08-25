Ömer Yılmaz kimdir? FOX Çalar Saat konuğu Ömer Yılmaz kaç yaşında, nereli? Ömer Yılmaz biyografisi!

FOX Çalar Saat programının konuğu Veli-Der Başkanı Ömer Yılmaz oldu. Birçok konuyu tartışan Ömer Yılmaz kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Ömer Yılmaz kimdir?