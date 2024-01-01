Ömer yeni bölüm yok mu, neden yok? 1 Ocak Ömer bu hafta yok mu 2024?

Ömer 36. bölümü canlı izle! Ömer, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 9 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Cem Karcı'nın üstlendiği, senaryosunu Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Ömer yeni bölüm yok mu, neden yok? 1 Ocak Ömer bu hafta yok mu 2024?

ÖMER DİZİSİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Ömer dizisini televizyondan izleyebileceğiniz gibi Star TV'nin resmi web sitesinden de izleyebilirsiniz.

ÖMER KONUSU NEDİR?

Cem Karcı'nın yönettiği dizide baba-oğulu Selahattin Paşalı (Ömer) ile Barış Falay'ın (Reşat) canlandırıyor. Cami imamı ve müezzinin hikayesinin ele alındığı diziyi Gülizar Irmak kaleme alıyor. Dizide Selahattin Paşalı'nın partneri Gamze'yi ülkemizin en başarılı oyuncularından Gökçe Bahadır canlandıracak.

ÖMER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şule'nin amacının dostane olmadığından artık iyice emin olan Gamze, tereddüt etse de durumu dile getirir. Şule'nin açıklaması ikiliyi tatmin etmezken, Ömer ve Gamze'nin yaşadığı çatışmalar içinden çıkılması zor bir noktaya taşınır. Çiçek ile evliliğe henüz alışamayan Reşat bu durumun sıkıntılarını yaşarken, Tahir'in kimlerle çalışmaya başladığına dair aklındaki büyük sorulara cevaplar bulmaya çalışır. Kendilerini büyük bir tuzağın ortasında bulan Eda ve Emine şimdilik kurtulmayı başarsa da Atilla'nın şantajına maruz kalmak Eda'yı istemediği şeyleri yapmak zorunda bırakır. Nevzat'ın attığı bir adım Ömer ve Gamze arasında yeni bir tartışmanın doğmasına neden olurken İzzet, hiç beklenmedik birinin yardımıyla Reşat ve ailesine hazırladığı oyun için düğmeye basar.

ÖMER YENİ BÖLÜM YOK MU, NEDEN YOK?

Son olarak 25 Aralık'ta izleyicilerle buluşulan Ömer dizisi 8 Ocak Pazartesi günü 38. bölümüyle kaldığı yerden devam edecek.