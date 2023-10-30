STAR TV'nin sevilen dizisi Ömer Pazartesi günü 29. Bölümüyle ekranlara gelecek. Diziyi canlı izlemek isteyenler, Ömer yeni bölüm (29. Bölüm) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Ömer yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Araştırması yapıyor.

Ömer YENİ BÖLÜM (29. Bölüm) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Ömer yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı?

Ömer Her Pazartesi STAR TV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Ömer 29. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! Peki, Ömeryeni bölüm (29. Bölüm) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Ömeryeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? İşte detaylar…

ÖMER YENİ BÖLÜM (29. BÖLÜM) NE ZAMAN, FRAGMAN YAYINLANDI MI?

Sevilen dizi Ömer her Pazartesi STAR TV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Yeni bölümü merakla beklenen dizinin sevenleri fragmanı araştırılmaktadır. Ömer bu akşam (30 Ekim) saat 20.00'de STAR TV ekranlarında yayınlanacak. Yeni bölümün fragmanı ise dizinin Youtube kanalında yayınlandı. Yeni bölümün fragmanını izlemek için Youtube Ömerkanalını ziyaret edebilirsiniz.

ÖMER YENİ BÖLÜM NE ZAMAN BAŞLIYOR, BU AKŞAM VAR MI?

STAR TV'nin sevilen dizisi "Ömer" her Pazartesi akşamı izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Yeni bölümü merakla beklenen bu dizi sevenleri tarafından saat kaçta başlayacağı konusunda sorularla dolu. "Ömer " bu akşam, 30 Ekim'de saat 20.00'de STAR TV ekranlarında izleyicileriyle buluşacak. Dizi tutkunları için kaçırılmayacak bir bölüm olacağına kesin gözüyle bakılıyor.

ÖMER OYUNCULARI KİMLER?

Oyuncular: Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay, Merve Dizdar, Emre Taşkıran, Onur Bilge, Gamze Karaduman, Zerrin Sümer, Serpil Gül, Gülçin Kültür Şahin, Muharrem Türkseven, Melike Güner, Burcu Cavrar, Aybike Turan, Damla Makar, Esra Akkaya, Erol Babaoğlu, Özgür Foster, Çağla Naz Kargı, Haktan Zavlak

ÖMER KONUSU NEDİR?

Ömer Ademoğlu, babası Reşat'ın imam olarak görev yaptığı camide müezzindir. Yakın zamanda annesini kaybeden Ömer, bu kaybın sızısı yüreğinde, babası Reşat ve babaannesi Nezahat ile hayatlarını sürdürmeye devam ederler. Üç kardeşin en küçüğüdür. Anne yarısı bildiği ablası Nisa, babasının ve abisi Tahir'in istemediği bir evlilik yaparak, aileden kopmuş, bu durum Ömer'in ruhunu derinden yaralamıştır. Yürekten bağlı olduğu ailesinde yaşanan bu kırgınlıklardan, çelişkilerden, kayıplardan incinen ruhunu onarmanın yolunu çizmeye başlayarak bulur Ömer... Çocukluğundan beri resim yapmaya olan aşkı, tutkusu, ailesinin engeline rağmen devam eder, çizmeyi sürdürür. Ama tek aşkı resim olmayacaktır, günün birinde karşısına çıkan, kendisinden yaşça büyük, dul ve çocuklu bir kadın olan Gamze ile birbirlerine aşık olacaklar ve bu aşkı sürdürmekte engelleri çok büyük olacaktır...

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