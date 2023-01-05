Ömer uyarlama mı? Ömer dizisi hangi diziden veya kitaptan uyarlamadır? Ömer dizisi hangi yapımdan uyarlama?
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Star TV'de yeni başlayacak olan Ömer dizisinin ilk fragmanı yayınlandı. Dizinin konusu oldukça dikkat çekti. Dizi hakkında izleyiciler, Ömer uyarlama mı? Ömer dizisi hangi diziden veya kitaptan uyarlamadır? Ömer dizisi hangi yapımdan uyarlama? araştırmaları yapıyor. Peki, Ömer dizisi uyarlama mı? Ömer dizisi hangi diziden uyarlamadır? İşte detaylar...
Ömer, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 9 Ocak 2023 tarihinde yayımlanacak olan, yönetmenliğini Cem Karcı'nın üstlendiği, senaryosunu Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Peki, Ömer uyarlama mı? Ömer dizisi hangi diziden veya kitaptan uyarlamadır? Ömer dizisi hangi yapımdan uyarlama?
Ömer dizisi, bir İsrail yapımı olan Shtisel dizisinden uyarlanmaktadır.
Ömer, yıllar sonra terk ettiği mahallesine geri dönen Gamze ve mahalledeki camii hocasının oğlu Ömer'in tüm imkânsızlıklara rağmen tutunacakları aşklarını konu ediniyor. Başrollerinde Gökçe Bahadır ve Selahattin Paşalı'nın yer aldığı "Ömer" 9 Ocak Pazartesi 20.00'de!
Selahattin Paşalı : Ömer
Gökçe Bahadır : Gamze
Barış Falay : Reşat
Merve Dizdar : Nisa
Gülçin Kültür Şahin : Nuran
Muharrem Türkseven : Sadık
Zerrin Sümer : Nezahat
Melike Güner : Çiçek
Metehan Parıltı : Tuna
Gamze Karaduman : Şükran
Serpil Gül
Onur Bilge
Emre Taşkıran : Hakan