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Ömer uyarlama mı? Ömer dizisi hangi diziden veya kitaptan uyarlamadır? Ömer dizisi hangi yapımdan uyarlama?

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Ömer uyarlama mı? Ömer dizisi hangi diziden veya kitaptan uyarlamadır? Ömer dizisi hangi yapımdan uyarlama?

Star TV'de yeni başlayacak olan Ömer dizisinin ilk fragmanı yayınlandı. Dizinin konusu oldukça dikkat çekti. Dizi hakkında izleyiciler, Ömer uyarlama mı? Ömer dizisi hangi diziden veya kitaptan uyarlamadır? Ömer dizisi hangi yapımdan uyarlama? araştırmaları yapıyor. Peki, Ömer dizisi uyarlama mı? Ömer dizisi hangi diziden uyarlamadır? İşte detaylar...

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Ömer, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 9 Ocak 2023 tarihinde yayımlanacak olan, yönetmenliğini Cem Karcı'nın üstlendiği, senaryosunu Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Peki, Ömer uyarlama mı? Ömer dizisi hangi diziden veya kitaptan uyarlamadır? Ömer dizisi hangi yapımdan uyarlama?

Ömer dizisi, bir İsrail yapımı olan Shtisel dizisinden uyarlanmaktadır.

Ömer uyarlama mı? Ömer dizisi hangi diziden veya kitaptan uyarlamadır? Ömer dizisi hangi yapımdan uyarlama?

Ömer, yıllar sonra terk ettiği mahallesine geri dönen Gamze ve mahalledeki camii hocasının oğlu Ömer'in tüm imkânsızlıklara rağmen tutunacakları aşklarını konu ediniyor. Başrollerinde Gökçe Bahadır ve Selahattin Paşalı'nın yer aldığı "Ömer" 9 Ocak Pazartesi 20.00'de!

Selahattin Paşalı : Ömer

Gökçe Bahadır : Gamze

Barış Falay : Reşat

Merve Dizdar : Nisa

Gülçin Kültür Şahin : Nuran

Muharrem Türkseven : Sadık

Zerrin Sümer : Nezahat

Melike Güner : Çiçek

Metehan Parıltı : Tuna

Gamze Karaduman : Şükran

Serpil Gül

Onur Bilge

Emre Taşkıran : Hakan

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Ömer Dizi Gündem Magazin Haberler

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