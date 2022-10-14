Spor yorumculuğu yapmakta ve SABAH gazetesinde köşe yazıları yazan Ömer Üründül'ün hayatı merak ediliyor. Peki, Ömer Üründül kimdir? Ömer Üründül kaç yaşında nereli? Ömer Üründül hayatı ve biyografisi nedir?

Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından biri olan Ömer Üründül, aynı zamanda spor yorumculuğu ve çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı yapıyor. Dünya Kupası maçlarına olan sevgisi ile bilinen Ömer Üründül, Türk futboluna birçok farklı terimler kattı. Peki, Ömer Üründül kimdir? Ömer Üründül kaç yaşındai nereli? Ömer Üründül hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ÖMER ÜRÜNDÜL KİMDİR?

1950 İstanbul doğumludur.

Ömer Üründül, ortaöğretimini Fransız Saint Benoit Lisesi'nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü mezunudur.

Üründül, spor yazarlığına 1989 yılında Tercüman gazetesinde başladı.

1978'de İstanbulspor'da yöneticilik yapmış, antrenör ayrılınca takımla birlikte iki maça çıkmıştır.

1996 yılından beri ekranlardaki yorumculuğuyla, Sabah gazetesinde ki yazılarıyla tanınmıştır.

Yalnız futboldan değil tenisten, basketboldan ve voleyboldan da anlayan Üründül, Pekin Olimpiyatları'nda basketbol ve voleybol yorumcusu olarak karşımıza çıkmıştır.

ATV'de Türkiye'nin üçüncü olduğu Euro 2008'i, TRT' de 2010 Dünya Kupası maçlarını yorumlamıştır.

Ömer Üründül, para almadan maç yorumlayan, futbolu hobi olarak gören pek çok şirkete ortak olan zengin bir işadamıdır.