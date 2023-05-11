Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile maçlarda dikkat çeken ve futbol severler tarafından çok beğenilen Ömer Üründül'ün hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Ömer Üründül kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi kanalda çalışıyor? Ömer Üründül ile ilgili detaylar haberimizde...

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Ömer Üründül geliyor. Peki, Ömer Üründül kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi kanalda? Spiker Ömer Üründül'ün hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...

ÖMER ÜRÜNDÜL KİMDİR?

Ömer Üründül (d. 1950, İstanbul) Türk spor yorumcusu, köşe yazarı ve iş insanı. Spor yorumculuğu yapmakta ve SABAH gazetesinde köşe yazıları yazmaktadır.

Yaşamı

Bulgaristan göçmeni bir ailenin oğlu olarak İstanbul'da doğan Üründül, Saint Benoît Fransız Lisesine gitti. Şişli Koleji'nde liseden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu.

1980 yılından beri Dünya Kupası'nın düzenli izleyicilerinden olan Üründül, 1986 Dünya Kupası'nda tanıştığı Tercüman gazetesinin spor müdürü aracılığıyla mesleğe başladı. 1996 yılından itibaren Avrupa Futbol Şampiyonası ve Dünya Kupası'nda TRT'nin düzenli yorumculuğunu yaptı.

Ömer Üründül, yorumculuğu gönüllü olarak yapmaktadır.