Son zamanlarda gündemde yer almakta olan isimlerden bir tanesi Ömer Urhal oluyor ve vatandaşlar tarafından Ömer Urhal kimdir? Sorusu araştırılıyor. Peki, Ömer Urhal kimdir? Samsun İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal kim? Ömer Urhal hayatı ve biyografisi!

Ömer Urhal kimdir? Sorusu, son günlerde gündemde yer alan sorular arasında bulunuyor ve internet üzerinde sık sık araştırılıyor. Bu haberimiz içerisinde hakkında birçok detay merak edilen Ömer Urhal kimdir? Ve Ömer Urhal kaç yaşında, ne iş yapıyor? Sorularını yanıtladık. Peki, Ömer Urhal kimdir? Samsun İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal kim? Ömer Urhal hayatı ve biyografisi!

ÖMER URHAL KİMDİR?

1966 yılında Ankara'da dünyaya geldi. 1989 yılında Polis Akademisi Başkanlığından mezun olduktan sonra sırasıyla 1989-1994 yılları arasında Konya Emniyet Müdürlüğünde, 1994-1998 yılları arasında Sivas Emniyet Müdürlüğünde, 1998-2003 yılları arasında Ankara Emniyet Müdürlüğünde, 2003-2010 yılları arasında Polis Akademisi Başkanlığında, 2010-2012 yılları arasında Erzurum Polis Okulunda, 2012-2014 yılları arasında Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığında Polis Başmüfettişi, 2014 tarihinde Elmadağ Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü ve 16.05.2014 tarihi itibari ile Malatya İl Emniyet Müdürü olarak görev yapmaktadır.

Eğitimi ve Bilimsel Çalışmaları: 1988 yılında Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinden mezun oldu. 1993 yılında Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsünde Kamu Yönetimi Anabilim Dalında Yüksek Lisansını ve 1998 yılında da aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünün, Tarih Anabilim Dalı, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bilim Dalında Doktora eğitimini tamamladı.

2007 yılında "Devlet-Güvenlik-İstihbarat-Terörizm", 2009 yılında "Küreselleşen Dünyada Güvenlik (Milli Güvenlik, Kamu Güvenliği, Örgütlü Suçlar ve Suç İstihbaratı)" adıyla eserleri yayınlanmıştır. Ayrıca, 2010 yılında "Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi", isimli kitap çalışmasının editörlüğünü yapmış ve bu çalışmaya da 7 bölüm yazmıştır.

İl Emniyet Müdürü Sayın Dr. Ömer URHAL yurt içi ve yurt dışında çok sayıda kurs ve seminerlere katılmış, başarılı çalışmalarından dolayı çok sayıda Takdirname ve Taltif ile ödüllendirilmiştir.