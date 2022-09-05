Türk düşünce tarihinin en önemli isimlerinden Mutasavvıf, müzisyen ve yazar Ömer Tuğrul İnançer, dün Hakk'ın rahmetine kavuşmuştu. Hayatı merak edilen Ömer Tuğrul İnançer araştırılıyor. Peki, Ömer Tuğrul İnançer kimdir? Ömer Tuğrul İnançer neden vefat etti? Ömer Tuğrul İnançer hayatı ve biyografisi nedir?

Cerrahi tarikatının 'şeyh'i Ömer Tuğrul İnançer hayatını kaybetti. Karagümrük'teki Pir Nurettin Cerrahi tekkesinin son lideri olarak bilinen Ömer Tuğrul İnançer'in yarın İstanbul'da toprağa verileceği belirtildi. Peki, Ömer Tuğrul İnançer kimdir? Ömer Tuğrul İnançer neden vefat etti? Ömer Tuğrul İnançer hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ÖMER TUĞRUL İNANÇER KİMDİR?

Ömer Tuğrul İnançer 1946 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Avukat, müzisyen ve mutasavvıf olan Tuğrul İnançer, İstanbul Üniversitesi'nin Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. İnançer, 1991'e kadar hukuk müşavirliği yaptı. 1991 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu'nun Genel Müdürlüğü'ne atanan Ömer Tuğrul İnançer, Türk Tasavvuf Musikisinin önemli isimlerinden biridir. Öte yandan İnançer, evli ve 2 çocuk babasıydı.

Kitapları

Dinle Neyden & Mesnevi Sohbetleri

Vakte Karşı Sözler

Ömer Tuğrul İnançer ile Gönül Sohbetleri

Bir Muhammedi Aşık: Hz. Mevlana

Muhabbet Peygamberi Hz. Muhammed (sav)

Sohbetler

Gönül Gözü (Kenan Gürsoy)

Şarkılar Seni Söyler (Ahmet Özhan ile)

Aşk Kağıda Yazılmıyor (Ayşe Şasa, Abdurrahim Karakoç, Lale Müldür, Erol Göka, Sadık Yalsızuçanlar, Enis Batur, Laurent Mignon, Mahmud Erol Kılıç ile)

Mübarek Vakitler

TV ve radyo programları

Tuğrul İnançer ile Seyir Defteri (Burç FM)

Mesneviden: Mehmet Fatih Çıtlak ile birlikte (Mehtap TV)

Ömer Tuğrul İnançer ile Gönül Dünyamız: Saadettin Acar ile birlikte (TRT Türk)

CENAZE NAMAZI İKİNDİ NAMAZINA MÜTEAKİP KILINACAK

İnançer'in cenazesi Fatih Karagümrük'te bulunan Türk Tasavvuf Musikisi ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı'ndan omuzlara alınarak Fatih Camisine götürüldü. İnançer'in cenaze namazı ikindi namazına müteakip kılınacak.