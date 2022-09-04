Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ömer Tuğrul İnançer kimdir? Ömer Tuğrul İnançer öldü mü, neden öldü?

Gündem Haberleri

Ömer Tuğrul İnançer kimdir? Ömer Tuğrul İnançer öldü mü, neden öldü?

Pir Nurettin Cerrahi Tekkesi'nin son postnişini olarak bilinen Avukat Ömer Tuğrul İnançer 83 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ölümünün ardından Ömer Tuğrul İnançer kimdir? Ömer Tuğrul İnançer öldü mü, neden öldü? Ömer Tuğrul İnançer kitapları merak edildi.

Ömer Tuğrul İnançer kimdir?Pir Nurettin Cerrahi Tekkesi'nin son postnişini olarak bilinen Avukat Ömer Tuğrul İnançer 83 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ölümünün ardından Ömer Tuğrul İnançer kimdir? Ömer Tuğrul İnançer öldü mü, neden öldü? Ömer Tuğrul İnançer kitapları merak edildi. İşte detaylar...

ÖMER TUĞRUL İNANÇER KİMDİR?

Ömer Tuğrul İnançer 1946 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Avukat, müzisyen ve mutasavvıf olan Tuğrul İnançer, İstanbul Üniversitesi'nin Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. İnançer, 1991'e kadar hukuk müşavirliği yaptı. 1991 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu'nun Genel Müdürlüğü'ne atanan Ömer Tuğrul İnançer, Türk Tasavvuf Musikisinin önemli isimlerinden biridir.

Ömer Tuğrul İnançer, evli ve 2 çocuk babasıydı.

Ömer Tuğrul İnançer kimdir? Ömer Tuğrul İnançer öldü mü, neden öldü?

Hukukçu ve mutasavvıf Ömer Tuğrul İnançer 83 yaşında hayatını kaybettiHukukçu ve mutasavvıf Ömer Tuğrul İnançer 83 yaşında hayatını kaybetti Ömer Tuğrul İnançer'in sevenleri Pir Nurettin Cerrahi Tekkesinde toplandıÖmer Tuğrul İnançer'in sevenleri Pir Nurettin Cerrahi Tekkesinde toplandı
Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Ömer Tuğrul İnançer Kimdir Gündem Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title