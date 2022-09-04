Pir Nurettin Cerrahi Tekkesi'nin son postnişini olarak bilinen Avukat Ömer Tuğrul İnançer 83 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ölümünün ardından Ömer Tuğrul İnançer kimdir? Ömer Tuğrul İnançer öldü mü, neden öldü? Ömer Tuğrul İnançer kitapları merak edildi.

Ömer Tuğrul İnançer kimdir?Pir Nurettin Cerrahi Tekkesi'nin son postnişini olarak bilinen Avukat Ömer Tuğrul İnançer 83 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ölümünün ardından Ömer Tuğrul İnançer kimdir? Ömer Tuğrul İnançer öldü mü, neden öldü? Ömer Tuğrul İnançer kitapları merak edildi. İşte detaylar...

ÖMER TUĞRUL İNANÇER KİMDİR?

Ömer Tuğrul İnançer 1946 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Avukat, müzisyen ve mutasavvıf olan Tuğrul İnançer, İstanbul Üniversitesi'nin Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. İnançer, 1991'e kadar hukuk müşavirliği yaptı. 1991 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu'nun Genel Müdürlüğü'ne atanan Ömer Tuğrul İnançer, Türk Tasavvuf Musikisinin önemli isimlerinden biridir.

Ömer Tuğrul İnançer, evli ve 2 çocuk babasıydı.