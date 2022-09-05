Ömer Tuğrul İnançer kimdir? Eserleri nelerdir, nereli, mesleği ne, kaç yaşında vefat etti? Ömer Tuğrul İnançer'in hayatı ve biyografisi!

Türk düşünce tarihinin en önemli isimlerinden Mutasavvıf, müzisyen ve yazar Ömer Tuğrul İnançer, dün Hakk'ın rahmetine kavuşmuştu. Bunun ardından vatandaşlar, Ömer Tuğrul İnançer kimdir? Nereli, mesleği ne, kaç yaşında vefat etti? Ömer Tuğrul İnançer'in hayatı ve biyografisi nedir? merak etti. İşte detaylar...

Mutasavvıf, müzisyen ve yazar Ömer Tuğrul İnançer'in cenazesi Fatih Karagümrük'te bulunan Türk Tasavvuf Musikisi ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı'ndan alınarak yüzlerce kişinin omuzlarında Fatih Camii'ne götürüldü. Ömer Tuğrul İnançer kimdir? Nereli, mesleği ne, kaç yaşında vefat etti? Ömer Tuğrul İnançer'in hayatı ve biyografisi!

ÖMER TUĞRUL İNANÇER KİMDİR?

Ömer Tuğrul İnançer (d. 1946, Bursa), Türk avukat, mutasavvıf ve müzisyen.

İstanbul Üniversitesi'nin hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra 1991'e kadar hukuk müşavirliği yaptı. 1991 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu'nun genel müdürlüğüne atanan Ömer Tuğrul İnançer, Türk Tasavvuf Musikisini Koruma ve Yayma Cemiyeti'nin de yöneticisidir.

733. - 736. frekansda TRT'nin Vuslat Yıldönümü'nde Mevlevi ayininde sunuculuk ve yorumculuk yapmıştır. 1999'dan beri İstanbul Cerrahi Tarikatı'nın postnişinliğini yapmaktadır.

Kitapları:

Dinle Neyden & Mesnevi Sohbetleri

Vakte Karşı Sözler

Ömer Tuğrul İnançer ile Gönül Sohbetleri

Bir Muhammedi Aşık: Hz. Mevlana

Muhabbet Peygamberi Hz. Muhammed (sav)

Sohbetler

Gönül Gözü (Kenan Gürsoy)

Şarkılar Seni Söyler (Ahmet Özhan ile)

Aşk Kağıda Yazılmıyor (Ayşe Şasa, Abdurrahim Karakoç, Lale Müldür, Erol Göka, Sadık Yalsızuçanlar, Enis Batur, Laurent Mignon, Mahmud Erol Kılıç ile)

Mübarek Vakitler

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