Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile başta Galatasaray Üniversitesi olmak üzere 13 özel ve devlet üniversitesine rektör ataması yapıldı. Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğüne atanan isim ise merak edildi. Peki, Ömer Torlak kimdir? İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Ömer Torlak kaç yaşında, nereli?

Ömer Torlak kimdir? İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Ömer Torlak kaç yaşında, nereli? soruları merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 13 üniversiteye rektör atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla birlikte Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Abdurrahman Muhammed Uludağ getirilirken, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Feridun Yılmaz atandı. Peki, Ömer Torlak kimdir? İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Ömer Torlak kaç yaşında, nereli?

ÖMER TORLAK KİMDİR?

Ömer Torlak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğüne atandı. Ömer Torlak (d. 1961, İstanbul) Türk akademisyen ve bürokrat. 1978 yılında Pertevniyal Lisesi'nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni 1982 yılında bitirdi. 1984'te Pazarlama Bilim Dalı'nda yüksek lisans, 1991 yılında doktora derecelerini İstanbul Üniversitesi'nden aldı. 1986 yılından 1996 yılına kadar çalışmalarını özel sektörde sürdürdü.

Akademik kariyerine 1996 yılında Kırıkkale Üniversitesi İşletme Bölümü'nde yardımcı doçent olarak başladı. 1999'da yardımcı doçent olarak atandığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde 2002 yılında doçent, 2007 yılında profesör oldu.

Ömer Torlak

Anabilim Dalı ve Bölüm Başkanlıkları yapmış olan Torlak, 2009-2011 yılları arasında Çankırı Karatekin Üniversitesi, 2011-2012 yılları arasında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlıkları görevinde bulundu. Mart 2012'de KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğü'ne atandı ve Mart 2015 tarihine kadar bu göreve devam etti.

Pazarlama alanında yayınlanmış çok sayıda makale, bildiri, kitap ve kitap bölümü bulunan Ömer Torlak'ın çalışmaları çok sayıda atıf da almıştır.

Ömer Torlak

Bakanlar Kurulu tarafından Haziran 2015'te Rekabet Kurumu Başkanı olarak atanan Prof. Dr. Ömer Torlak, 2016-2018 yıllarında ise TÜBİTAK Bilim Kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim üyesi olup 2020 yılından itibaren İşletme Fakültesi dekanı ve Ocak 2023'ten itibaren vekaleten üstlendiği üniversitenin rektörlüğüne Haziran 2023'te resmen atanmıştır.

ÖMER TORLAK EVLİ Mİ?

Evli ve 3 çocuk babasıdır.

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ'NE ULUDAĞ ATANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 13 üniversiteye rektör atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla birlikte Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Abdurrahman Muhammed Uludağ getirilirken, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Feridun Yılmaz atandı.

Karara göre, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Karataş, Biruni Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Adnan Yüksel, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Feridun Yılmaz, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ramazan Cüneyt Erenoğlu, Çankaya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hadi Hakan Maraş, Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Abdurrahman Muhammed Uludağ, İstanbul Beykent Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Volkan Öngel, İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ömer Torlak, İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu, Munzur Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Kenan Peker, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Alican, Van Yüzüncüyıl Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hamdullah Şevli atandı.

ATAMALAR 2547 SAYILI KANUNA GÖRE YAPILDI

Söz konusu atamaların 2547 sayılı Kanunun 13'üncü ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.