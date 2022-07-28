Ömer Temelli kimdir, neden istifa etti? Ömer Temelli ne iş yapar?

Ömer Temelli kimdir? Dinamo Kiev'e 2-1 yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Fenerbahçe'de yönetim kurulu üyesi Ömer Temelli istifa etti. Ömer Temelli ne iş yapar? Ömer Temelli kimdir? Ömer Temelli neden istifa etti? İşte detaylar...

ÖMER TEMELLİ KİMDİR?

Ömer Temelli 02 Eylül 1963 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Trabzon'un Sürmenelidir.

Bursa Uludağ Üniversitesi İktisat bölümü mezunudur. Ömer Temelli, Mart 2006'dan sonra iki ikez yedek ve sonrasında da asil üye olarak Aziz Yıldırım başkanlığındaki yönetim kurulunda görev yaptı.

Temelli, farklı dönemlerde stad, tesisler, Fenerbahçe Ülker Erkek Basketbol takımı, Fenerbahçe Kolej, Taraftar kart, Fenercell ve Futbol Altyapı'dan sorumlu Asbaşkanlık görevlerini yürüttü.

Ömer Temelli, Aziz Yıldırım'ın kuzeni ile evlidir.

Üniversite mezunu olan Temelli evli ve 2 çocuk babasıdır.

ÖMER TEMELLİ NEDEN İSTİFA ETTİ?

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Temelli'nin istifa ettiği açıklandı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ömer Temelli, kulüp yönetim kurulu üyeliği ile birlikte bağlı şirketlerindeki tüm görevlerinden istifa etmiştir. Sayın Ömer Temelli'ye kulübümüz adına gösterdiği emek ve katkıları için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.