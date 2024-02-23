Ömer Tarım kimdir? HÜDA PAR Afyon Belediye Başkan Adayı Ömer Tarım kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Afyon Belediye Başkan Adayı Ömer Tarım kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Ömer Tarım kimdir? HÜDA PAR Afyon Belediye Başkan Adayı Ömer Tarım nereli? Detaylar haberimizdedir…

ÖMER TARIM KİMDİR?

Ömer Tarım, 1997 yılında Afyonkarahisar'da dünyaya geldi. Eğitim hayatına Batman'da başlayan Tarım, ilk ve ortaöğretimini Batman'da tamamladıktan sonra, memleketi Afyonkarahisar'da tarım ve çiftçilik alanında iş hayatına atıldı. Şu anda Afyonkarahisar'da tarım ve çiftçilikle uğraşan bir iş adamı olarak faaliyet göstermektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır. 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde HÜDA PAR Afyon Belediye Başkan Adayı Ömer Tarım olmuştur.