Ömer son bölüm izle! Ömer dizisi son bölümü izleme linki! Ömer son bölümü izleme linki var mı?
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Star Tv ekranlarında yayınlanan Ömer dizisi kısa sürede büyük ilgi topladı. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri çeken Ömer dizisinin izleyicileri ise arama motorlarında Ömer son bölüm izle! Ömer dizisi son bölümü izleme linki! Ömer son bölümü izleme linki var mı? araması yaptı.
Ömer son bölüm izle araması yapılıyor. Cem Karcı'nın yönettiği dizide baba-oğulu Selahattin Paşalı (Ömer) ile Barış Falay'ın (Reşat) canlandırıyor. Cami imamı ve müezzinin hikayesinin ele alındığı diziyi Gülizar Irmak kaleme alan Ömer dizisinin seyircileri arama motorlarında Ömer son bölüm izle! Ömer dizisi son bölümü izleme linki! aratılırken, Ömer son bölümü izleme linki var mı? sorusu merak edildi.
Star TV ekranlarında yayınlanan Ömer dizisi, 12 Haziran'da sezon finali yapacak.
Ömer dizisi her hafta Pazartesi günü saat 20:00 'da Star TV'de ekranlara geliyor.
Dizinin yeni bölümleri Pazartesi günleri yayınlanmaktadır.
Cem Karcı'nın yönettiği dizide baba-oğulu Selahattin Paşalı (Ömer) ile Barış Falay'ın (Reşat) canlandırıyor. Cami imamı ve müezzinin hikayesinin ele alındığı diziyi Gülizar Irmak kaleme alıyor. Dizide Selahattin Paşalı'nın partneri Gamze'yi ülkemizin en başarılı oyuncularından Gökçe Bahadır canlandıracak.
Selahattin Paşalı : Ömer Ademoğlu
Gökçe Bahadır : Gamze
Barış Falay : Reşat Ademoğlu
Merve Dizdar : Nisa
Gülçin Kültür Şahin : Nuran
Muharrem Türkseven : Sadık
Zerrin Sümer : Nezahat Ademoğlu
Melike Güner : Çiçek
Metehan Parıltı : Tuna
Gamze Karaduman : Şükran
Serpil Gül : Fatma
Onur Bilge : Tahir Ademoğlu
Emre Taşkıran : Hakan
Çağla Naz Kargı : Emine
Ömer dizisinin son bölümünü izlemek için Star Tv sitesini ziyaret edebilirsiniz.