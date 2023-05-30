Star Tv ekranlarında yayınlanan Ömer dizisi kısa sürede büyük ilgi topladı. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri çeken Ömer dizisinin izleyicileri ise arama motorlarında Ömer son bölüm izle! Ömer dizisi son bölümü izleme linki! Ömer son bölümü izleme linki var mı? araması yaptı.

Ömer son bölüm izle araması yapılıyor. Cem Karcı'nın yönettiği dizide baba-oğulu Selahattin Paşalı (Ömer) ile Barış Falay'ın (Reşat) canlandırıyor. Cami imamı ve müezzinin hikayesinin ele alındığı diziyi Gülizar Irmak kaleme alan Ömer dizisinin seyircileri arama motorlarında Ömer son bölüm izle! Ömer dizisi son bölümü izleme linki! aratılırken, Ömer son bölümü izleme linki var mı? sorusu merak edildi.

ÖMER FİNAL Mİ YAPIYOR?

Star TV ekranlarında yayınlanan Ömer dizisi, 12 Haziran'da sezon finali yapacak.

ÖMER NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ömer dizisi her hafta Pazartesi günü saat 20:00 'da Star TV'de ekranlara geliyor.

ÖMER YENİ BÖLÜMLERİ HANGİ GÜN?

Dizinin yeni bölümleri Pazartesi günleri yayınlanmaktadır.

ÖMER KONUSU NEDİR?

Cem Karcı'nın yönettiği dizide baba-oğulu Selahattin Paşalı (Ömer) ile Barış Falay'ın (Reşat) canlandırıyor. Cami imamı ve müezzinin hikayesinin ele alındığı diziyi Gülizar Irmak kaleme alıyor. Dizide Selahattin Paşalı'nın partneri Gamze'yi ülkemizin en başarılı oyuncularından Gökçe Bahadır canlandıracak.

ÖMER OYUNCULARI KİMLER?

Selahattin Paşalı : Ömer Ademoğlu

Gökçe Bahadır : Gamze

Barış Falay : Reşat Ademoğlu

Merve Dizdar : Nisa

Gülçin Kültür Şahin : Nuran

Muharrem Türkseven : Sadık

Zerrin Sümer : Nezahat Ademoğlu

Melike Güner : Çiçek

Metehan Parıltı : Tuna

Gamze Karaduman : Şükran

Serpil Gül : Fatma

Onur Bilge : Tahir Ademoğlu

Emre Taşkıran : Hakan

Çağla Naz Kargı : Emine

ÖMER SON BÖLÜM İZLE!

Ömer dizisinin son bölümünü izlemek için Star Tv sitesini ziyaret edebilirsiniz.