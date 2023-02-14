Vatandaşlar tarafından bazı ünlü iş adamlarının ve ünlü kişilerin serveti kaç milyon TL'dir, kaç milyon dolardır merak ediliyor. Merak edilen isimlerden birisi de Ömer Sabancı'dır. Peki, Ömer Sabancı serveti ne kadar 2023? Ömer Sabancı'nın güncel resmi serveti kaç milyon TL, kaç milyon dolardır? İşte detaylar...

Ömer Sabancı'nın güncel serveti ne kadardır merak ediliyor. Peki, Ömer Sabancı serveti ne kadar 2023? Ömer Sabancı'nın güncel resmi serveti kaç milyon TL, kaç milyon dolardır? Ayrıntılar sizlerle...

ÖMER SABANCI'NIN SERVETİ NE KADAR, KAÇ TL?

Ömer Sabancı,Densa Holding'in yönetim kurulu başkanı olup; Sabancı Holding'deki ve Densa Holding'deki hisselerinden dolayı net serveti 3 milyar dolardır.

Ömer Sabancı net serveti Dolar ile : 3 milyar dolar

Ömer Sabancı net serveti TL ile : 56.523.000.000,00 Türk Lirası (Güncel kur ile 56 milyar 523 milyon TL)

ÖMER SABANCI KİMDİR?

Ömer Sabancı (d. 1959, Adana), Türk iş insanı. Densa Holding'in yönetim kurulu başkanı olup; Sabancı Holding'deki ve Densa Holding'deki hisselerinden dolayı net serveti $3 milyardır.

Yıllar boyu Sabancı Holding yönetim kurulu başkanvekilliği yapmış merhum Hacı Sabancı ve Özcan Sabancı'nın oğludur. Tarsus Amerikan Koleji'ni bitirdikten sonra ABD'de Delaware Üniversitesi'nde eğitimini tamamlamış ve sonra 6 yıl boyunca Almanya'da çalışmıştır.

Ömer Sabancı şu anda Densa Holding yönetim kurulu başkanlığı yapmakla beraber, 3 yıl TÜSİAD başkanlığı yapmıştır. 2004-2007 arası TÜSİAD başkanlığında bulunmuştur. 2005-2007 arası Akdeniz İşadamları Derneği'ne başkanlık yapmış ve hâlen Avrupa'daki CIRFS'ün başkanıdır.

2009 yılında kardeşi Demet Sabancı Çetindoğan ile Densa Holding'i kurarak Sabancı Holding'ten ayrılmıştır. Kuzeni Demir Sabancı ile birlikte inşaat, plastik ve hava taşımacılığı işlerine girmiştir. Odesa Geliştirilmiş Polimer Yatırımları A.Ş. ve Döysa VIP Havacılık A.Ş. şirketlerini kurmuştur. Odesa A.Ş. çok kısa zamanda Dr. Naim H. Alemdaroğlu yönetiminde gıda sektörü için katlanabilir kasalar üretmeye ve ihraç etmeye başlamıştır.

1986 yılında evlendiği Arzu Sabancı ile evli olmakla beraber Hacı Sabancı, Hakan Sabancı ve Kerim Sabancı olmak üzere 3 erkek çocuk babasıdır.