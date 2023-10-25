HABERTÜRK TV'de hafta içi hergün yayınlanan, tartışma programının bugünkü konuğu Ömer Önhon oldu. Politika ve siyaset konularında açıklamalarda bulunan Ömer Önhon seyirciler tarafından araştırılıyor. HABERTÜRK TV canlı yayın konukları kimler? Sorusu gündeme geliyor. Bugün HABERTÜRK TV Konuğu olan Ömer Önhon kimdir, kaç yaşında, nereli olduğu merak ediliyor. Ömer Önhon hakkında "Ömer Önhon biyografisi nedir, uzmanlık alanları neler?" Sorusu gündeme geldi. İşte Ömer Önhon'in biyografisi…

"Ömer Önhon kimdir, kaç yaşında, nereli?" Araştırılan konular arasında yer alıyor. HABERTÜRK TV'de yayınlanan tartışma programının bugünkü konuğu Ömer Önhon oldu. Birçok konu hakkında yorumlarda bulunan Ömer Önhon kimdir, kaç yaşında, nereli? Ömer Önhon biyografisi nedir, uzmanlık alanları neler? Merak konusu oldu. Detaylar haberimizdedir…

ÖMER ÖNHON KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Kingston Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunudur. 1985 yılından itibaren Dışişleri Bakanlığında çeşitli görevler üstlenmiştir. 2002-2006 yıllarında New York Başkonsolosluğu, 2006-2007 yıllarında Ortadoğu Dairesi Başkanlığı, 2007-2009 yıllarında Ortadoğu Genel Müdür yardımcısı, 2009-2012 yıllarında Şam Büyükelçisi olmuştur. 2012 yılında Suriye'deki iç savaş nedeniyle Türkiye ile ilişkilerin gerginleşmesi üzerine merkeze çekilmiş, aynı yılın sonunda Ortadoğu'dan sorumlu Dışişleri Bakanlığı müsteşar yardımcılığı görevine getirilmiştir. 14 Ağustos 2014 tarihinde İspanya Büyükelçiliğine atanmıştır. 2019-2021 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Güvenlik İşleri Genel Müdürü olarak görev yapmıştır. 19 Nisan 2020 tarihi itibarıyla kendi isteği ile emekli olmuştur.

ÖMER ÖNHON BİYOGRAFİSİ NEDİR, UZMANLIK ALANLARI NELER?

(E) Büyükelçi Ömer ÖNHON, Kingston Üniversitesi Siyaset ve Ekonomi Lisans Derecesine sahiptir. Kasım 1985'te Dışişleri Bakanlığı'na girdi. Yurtdışında sırasıyla Riyad Büyükelçiliği, AGİT Daimi Temsilciliği, NATO Daimi Temsilciliği ve Şam Büyükelçiliği'ndeki görevlerinden sonra, New York'ta başkonsolosluk, Şam ve Madrid'de Büyükelçilik yaptı. Ankara'daki son iki görevi Orta Doğu ve Asya konularından sorumlu Müsteşar Yardımcısı ve son olarak Uluslararası Güvenlik İşleri Genel Müdürüydü. Nisan 2021'de Dışişleri Bakanlığı'ndan emekli oldu. ÖNHON'un "Büyükelçinin Gözünden Suriye" başlıklı kitabı bulunmaktadır.