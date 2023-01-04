Ömer nerede çekiliyor? Dizideki cami neresi? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Ömer dizi çekimleri nerede yapıldı?
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Star TV'nin yeni dizisi Ömer'in ilk bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin fragmanını izleyenler, Ömer nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Ömer dizi çekimleri nerede yapıldı? araştırması yapıyor. Peki, Ömer dizisi nerede çekiliyo? Ömer dizisi hangi şehirde, ilçede ve mahallede çekilmektedir? İşte detaylar...
Ömer, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 9 Ocak 2023 tarihinde yayımlanacak olan, yönetmenliğini Cem Karcı'nın üstlendiği, senaryosunu Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Peki, Ömer nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Ömer dizi çekimleri nerede yapıldı? Dizideki cami nerede?
Ömer dizisi genel olarak İstanbul ve ilçelerinde çekilmektedir. Dizide yer alan caminin İstanbul Üsküdar'daki Büyük Selimiye Camii olduğu söylenilmektedir. Cami çekimleri burada yapılıyor.
Cem Karcı'nın yönettiği dizide baba-oğulu Selahattin Paşalı (Ömer) ile Barış Falay'ın (Reşat) canlandırıyor. Cami imamı ve müezzinin hikayesinin ele alındığı diziyi Gülizar Irmak kaleme alıyor. Dizide Selahattin Paşalı'nın partneri Gamze'yi ülkemizin en başarılı oyuncularından Gökçe Bahadır canlandıracak.
Selahattin Paşalı : Ömer
Gökçe Bahadır : Gamze
Barış Falay : Reşat
Merve Dizdar : Nisa
Gülçin Kültür Şahin : Nuran
Muharrem Türkseven : Sadık
Zerrin Sümer : Nezahat
Melike Güner : Çiçek
Metehan Parıltı : Tuna
Gamze Karaduman : Şükran
Serpil Gül
Onur Bilge
Emre Taşkıran : Hakan