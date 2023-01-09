Ömer nerede çekiliyor, dizideki cami nerede? Ömer dizisi hangi il ve ilçede çekiliyor? Dizideki camiler İstanbul Üsküdar'da mı, hangi ilçede?
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Star TV'nin yeni dizisi Ömer bugün yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Dizi hakkında, Ömer nerede çekiliyor, dizideki cami nerede? Ömer dizisi hangi il ve ilçede çekiliyor? Dizideki cami İstanbul'da mı, hangi ilçede? araştırması yapılıyor. Peki, Ömer dizisi nerede çekiliyor? Ömer dizisindeki cami nerede bulunuyor? İşte dizi mekan yerleri...
Ömer, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 9 Ocak 2023 tarihinde yayımlanacak olan, yönetmenliğini Cem Karcı'nın üstlendiği, senaryosunu Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Peki, Ömer nerede çekiliyor, dizideki cami nerede? Ömer dizisi hangi il ve ilçede çekiliyor? Dizideki cami İstanbul'da mı, hangi ilçede?
Ömer dizisi genel olarak İstanbul ve ilçelerinde çekilmektedir. Dizide yer alan caminin İstanbul Üsküdar'daki Büyük Selimiye Camii olduğu söylenilmektedir. Cami çekimleri burada yapılıyor.
Dizideki cami İstanbul Üsküdar'daki Büyük Selimiye Camii'dir. Büyük Selimiye Camii'si, Tarihi Selimiye Kışlası'nın yanında yer alıyor. Dizide yer alan bir diğer cami ise Üsküdar'da bulunan Valide Atik Camii'si olarak bilinmektedir.
Cem Karcı'nın yönettiği dizide baba-oğulu Selahattin Paşalı (Ömer) ile Barış Falay'ın (Reşat) canlandırıyor. Cami imamı ve müezzinin hikayesinin ele alındığı diziyi Gülizar Irmak kaleme alıyor. Dizide Selahattin Paşalı'nın partneri Gamze'yi ülkemizin en başarılı oyuncularından Gökçe Bahadır canlandıracak.
Selahattin Paşalı : Ömer
Gökçe Bahadır : Gamze
Barış Falay : Reşat
Merve Dizdar : Nisa
Gülçin Kültür Şahin : Nuran
Muharrem Türkseven : Sadık
Zerrin Sümer : Nezahat
Melike Güner : Çiçek
Metehan Parıltı : Tuna
Gamze Karaduman : Şükran
Serpil Gül
Onur Bilge
Emre Taşkıran : Hakan