Ömer nerede çekiliyor, dizideki cami nerede? Ömer dizisi hangi il ve ilçede çekiliyor? Dizideki camiler İstanbul Üsküdar'da mı, hangi ilçede?

Star TV'nin yeni dizisi Ömer bugün yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Dizi hakkında, Ömer nerede çekiliyor, dizideki cami nerede? Ömer dizisi hangi il ve ilçede çekiliyor? Dizideki cami İstanbul'da mı, hangi ilçede? araştırması yapılıyor. Peki, Ömer dizisi nerede çekiliyor? Ömer dizisindeki cami nerede bulunuyor? İşte dizi mekan yerleri...

Ömer, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 9 Ocak 2023 tarihinde yayımlanacak olan, yönetmenliğini Cem Karcı'nın üstlendiği, senaryosunu Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Peki, Ömer nerede çekiliyor, dizideki cami nerede? Ömer dizisi hangi il ve ilçede çekiliyor? Dizideki cami İstanbul'da mı, hangi ilçede?

ÖMER DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Ömer dizisi genel olarak İstanbul ve ilçelerinde çekilmektedir. Dizide yer alan caminin İstanbul Üsküdar'daki Büyük Selimiye Camii olduğu söylenilmektedir. Cami çekimleri burada yapılıyor.

ÖMER DİZİSİNDEKİ CAMİ NEREDE?

Dizideki cami İstanbul Üsküdar'daki Büyük Selimiye Camii'dir. Büyük Selimiye Camii'si, Tarihi Selimiye Kışlası'nın yanında yer alıyor. Dizide yer alan bir diğer cami ise Üsküdar'da bulunan Valide Atik Camii'si olarak bilinmektedir.

ÖMER DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Cem Karcı'nın yönettiği dizide baba-oğulu Selahattin Paşalı (Ömer) ile Barış Falay'ın (Reşat) canlandırıyor. Cami imamı ve müezzinin hikayesinin ele alındığı diziyi Gülizar Irmak kaleme alıyor. Dizide Selahattin Paşalı'nın partneri Gamze'yi ülkemizin en başarılı oyuncularından Gökçe Bahadır canlandıracak.

ÖMER DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Selahattin Paşalı : Ömer

Gökçe Bahadır : Gamze

Barış Falay : Reşat

Merve Dizdar : Nisa

Gülçin Kültür Şahin : Nuran

Muharrem Türkseven : Sadık

Zerrin Sümer : Nezahat

Melike Güner : Çiçek

Metehan Parıltı : Tuna

Gamze Karaduman : Şükran

Serpil Gül

Onur Bilge

Emre Taşkıran : Hakan