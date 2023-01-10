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Ömer ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? Ömer dizisinin yeni bölümleri hangi gün? Pazartesi günü mü?

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Ömer ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? Ömer dizisinin yeni bölümleri hangi gün? Pazartesi günü mü?

Star TV'nin sevilen dizisi Ömer hangi gün yayınlanıyor merak edildi. Diziyi tam gününde ve tam saatinde canlı izlemek isteyenler internette, Ömer ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? Ömer dizisinin yeni bölümleri hangi gün? Pazartesi günü mü? araştırması yapıyor. Peki, Ömer dizisi yeni bölümleri hangi günler ekrana geliyor? Ömer yeni bölümleri ne zaman? İşte detaylar...

Ömer, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 9 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Cem Karcı'nın üstlendiği, senaryosunu Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Ömer ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? Ömer dizisinin yeni bölümleri hangi gün? Pazartesi günü mü? Ömer yeni bölümleri Pazartesi günü mü?

Ömer dizisi her hafta Pazartesi günü saat 20:00 'da Star TV'de ekranlara geliyor.

Dizinin yeni bölümleri Pazartesi günleri yayınlanmaktadır.

Ömer ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? Ömer dizisinin yeni bölümleri hangi gün? Pazartesi günü mü?

Cem Karcı'nın yönettiği dizide baba-oğulu Selahattin Paşalı (Ömer) ile Barış Falay'ın (Reşat) canlandırıyor. Cami imamı ve müezzinin hikayesinin ele alındığı diziyi Gülizar Irmak kaleme alıyor. Dizide Selahattin Paşalı'nın partneri Gamze'yi ülkemizin en başarılı oyuncularından Gökçe Bahadır canlandıracak.

Selahattin Paşalı : Ömer Ademoğlu

Gökçe Bahadır : Gamze

Barış Falay : Reşat Ademoğlu

Merve Dizdar : Nisa

Gülçin Kültür Şahin : Nuran

Muharrem Türkseven : Sadık

Zerrin Sümer : Nezahat Ademoğlu

Melike Güner : Çiçek

Metehan Parıltı : Tuna

Gamze Karaduman : Şükran

Serpil Gül : Fatma

Onur Bilge : Tahir Ademoğlu

Emre Taşkıran : Hakan

Çağla Naz Kargı : Emine

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Star Tv Ömer Dizi Gündem Magazin Haberler

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