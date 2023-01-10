Ömer ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? Ömer dizisinin yeni bölümleri hangi gün? Pazartesi günü mü?

Star TV'nin sevilen dizisi Ömer hangi gün yayınlanıyor merak edildi. Diziyi tam gününde ve tam saatinde canlı izlemek isteyenler internette, Ömer ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? Ömer dizisinin yeni bölümleri hangi gün? Pazartesi günü mü? araştırması yapıyor. Peki, Ömer dizisi yeni bölümleri hangi günler ekrana geliyor? Ömer yeni bölümleri ne zaman? İşte detaylar...