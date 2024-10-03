Ömer Marmuş kimdir? Ömer Marmuş Türk mü?
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ile sahasında karşı karşıya gelecek. Saat 22.00'de başlayacak mücadelede ilk 11'ler belli oldu. Peki, Ömer Marmuş kimdir? Ömer Marmuş Türk mü?
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'u konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 22.00'de başlayacak. TRT 1'den canlı yayınlanacak müsabakayı İskoç hakem John Beaton yönetecek. Ömer Marmuş kimdir? Ömer Marmuş Türk mü?
ÖMER MARMUŞ KİMDİR?
Doğum: 7 Şubat 1999 (25 yıl yaşında), Kahire, Mısır
Şu andaki takımları: Eintracht Frankfurt
Katılma tarihleri: 1 Temmuz 2023 (Eintracht Frankfurt) · Daha fazla göster
Boy: 1,83 m
Kilo: 81 kg
Ömer Halid Muhammed Marmuş (Arapça: ??? ???? ???? ?????; d. 7 Şubat 1999), santrfor pozisyonunda oynayan Mısırlı millî futbolcu. Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt forması giymektedir.