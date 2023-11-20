Oyuncu Ömer Karanlık öldü mü ve neden öldüğü merak ediliyor. Ömer Karanlık kimdir ve kaç yaşında vefat ettiği gündeme geliyor. Aldatmak dizisinde Numan rolünü oynayan usta oyuncu Ömer Karanlık, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Peki, Ömer Karanlık öldü mü, kimdir? Oyuncu Ömer Karanlık neden vefat etti?

Ömer Karanlık öldü mü, kimdir? Oyuncu Ömer Karanlık neden vefat etti?

Ömer Karanlık öldü mü, kimdir ve Oyuncu Ömer Karanlık neden vefat ettiği gündeme geliyor. Şevkat Yerimdar, Muhteşem Yüzyıl, Kırmızı Oda ve Çakallarla Dans 2 gibi birçok projede yer alan ve şimdilerde ATV ekranlarında yayınlanan Aldatmak dizisinde Numan rolünü oynayan usta oyuncu Ömer Karanlık, yaşamını yitirdi. Ömer Karanlık öldü mü, kimdir? Oyuncu Ömer Karanlık neden vefat etti? Detaylar haberimizdedir…

ÖMER KARANLIK KİMDİR?

1958 yılında dünyaya gelen Ömer Karanlık, Şevkat Yerimdar, Hayat Devam Ediyor, Çakallarla Dans 2 ve Muhteşem Yüzyıl başta olmak üzere, çok sayıda projede rol aldı. Oyuncunun yer aldığı diğer yapımlar arasında Alman Kuzusu, Baba, Leylifer, Gibi, Kırmızı Oda, Söz, ve Aldatmak yer alıyor.

ÖMER KARANLIK NEDEN ÖLDÜ?

Yıllardır sayısız projede rol alan Ömer Karanlık, 19 Kasım 2023 Pazar günü sabah saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Ömer Karanlık'ın cenazesi, dün ikindi namazına müteakip Esenyurt Yeni Mezarlık'ta defnedildi. Oyuncunun ani ölümü, sevenleri ve Türkiye'nin sanat camiasında derin bir üzüntüye neden oldu.