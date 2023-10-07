Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre kamu kurumlarına yeni atamalar yapıldı. Ardından Ömer Karademir kimdir? Sorusu merak edildi. Peki, Ömer Karademir kimdir? Kamu Finansmanı Genel Müdürü Ömer Karademir hayatı ve biyografisi!

Cumhurbaşkanlığı Kararıyla kamu kurumlarına üst düzey yönetici atamaları yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararının ardından Ömer Karademir kimdir? Sorusu konu hakkında merak edilmekte olan sorular ve isimler arasında yer aldı. Resmi Gazete'de yer almakta olan birçok isim merak konusu oluyor. Peki, Ömer Karademir kimdir? Kamu Finansmanı Genel Müdürü Ömer Karademir hayatı ve biyografisi!

ÖMER KARADEMİR KİMDİR?

1982 Malatya doğumlu olan Sayın Karademir, 2006 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünden, 2015 yılında ise Carnegie Mellon Üniversitesi Kamu Yönetimi yüksek lisans bölümünden mezun olmuştur. Sayın Ömer Karademir, 2006 yılında Hazine Müsteşarlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü'nde Uzman Yardımcısı olarak göreve başlamıştır. 2009 yılından itibaren ise Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü'nde çeşitli birimlerde uzman olarak çalışmıştır.

2017-2020 yılları arasında Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü'nde Daire Başkanlığı yapmıştır. 2020-2021 yılları arasında Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Finansmanı Genel Müdür Yardımcılığı görevine vekâleten atanmıştır. 2021-2022 yıllarında Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yapmıştır. 2021 yılı Aralık ayında Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü görevine atanmıştır. 7 Ekim 2023 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Kamu Finansmanı Genel Müdürü olarak atanmıştır.