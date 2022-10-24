Ömer İleri Rizeli ve eski bakanlardan Tevfik İleri'nin torunudur. Ömer İleri'nin hayatı merak ediliyor. Peki, Ömer İleri kimdir? Ömer İleri kaç yaşında, nereli? Ömer İleri hayatı ve biyografisi nedir?

İleri, bir dönemde Berat Albayrak'ın abisinin sahibi olduğu Sabah grubunun teknoloji ile ilgili sitesinde yazarlık da yaptı. Peki, Ömer İleri kimdir? Ömer İleri kaç yaşında, nereli? Ömer İleri hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ÖMER İLERİ KİMDİR?

2001 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nden Elektrik/Elektronik Mühendisliği Lisans ve Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerini aldı. Rutgers Üniversitesi, New Brunswick, NJ'den sırasıyla 2003 ve 2007'de elektrik ve bilgisayar mühendisliği dereceleri aldı.

Doktora çalışmalarında Rutgers Üniversitesi Kablosuz Bilgi Ağı Laboratuvarı (WINLAB) ile çalıştı. 2005 yılında Bell Laboratories, Lucent Technologies, Holmdel, NJ'de yaz stajyerliği yaptı. KTH, İsveç'teki İletişim Sistemleri Departmanında Radyo İletişim Laboratuvarı'nda doktora sonrası araştırma görevlisi ve proje lideri olarak görev yaptı. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nda (TÜBİTAK) bilimsel programlar uzmanı olarak görev yaptı.

İletişim Ağlarında Mikroekonomik Modeller (Fiyatlandırma ve Oyun Teorisi), Spektrum Yönetimi ve Düzenleme (Odak: Dinamik Spektrum Erişim Ağları), Telekomünikasyon (Telekom iş modelleri ve altyapı maliyet modellemesi), Kablosuz Standartlar ve Protokoller (IEEE 802.11 / Wi- Fi, 802.16 / Wi-Max, UMTS, vb.) alanlarında araştırmalar yapan Ömer İleri, AKP'nin 7. Olağan Kongresi sonrası Erdoğan tarafından AKP MYK'da Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı olarak göreve getirildi.

Ömer İleri Rizeli ve eski bakanlardan Tevfik İleri'nin torunudur. İleri, bir dönemde Berat Albayrak'ın abisinin sahibi olduğu Sabah grubunun teknoloji ile ilgili sitesinde yazarlık da yaptı.