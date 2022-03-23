Ömer Gezen kimdir? Ömer Gezen kaç yaşında, nereli?

Ömer Gezen kimdir? Bircan Bali ile evliliğiyle gündeme gelen Ömer Gezen hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik. Ömer Gezen kaç yaşında, nereli?

BİRCAN BALİ KİMDİR?

Ünlü sunucu, 4 Ocak 1988 tarihinde dünyaya geldi. Aslen Adanalı olan Bircan Bali, Muğla Üniversitesi'nden mezun oldu. Beyaz TV'de, Ece Erken ile birlikte Söylemezsem OImaz programının sunuculuğunu yürütüyor.

ÖMER GEZEN KİMDİR?

Avukatlık ve hukuk bürosunda kariyerini sürdüren Ömer Gezen, aslen Antalyalı. Kuleli Askerî Lisesi'den mezun olan Ömer Gezen, lisansını İstanbul Aydın Üniversitesi'nin hukuk bölümünde yaptı.

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