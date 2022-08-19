İnsan hakları aktivisti, yazar, gazeteci ve siyasetçi Ömer Faruk Gergerlioğlu TBMM 27. dönem HDP Kocaeli milletvekilidir. Sosyal medyada gündem olan açıklamalarının ardından Ömer Gergerlioğlu hangi partiden? Ömer Gergerlioğlu hangi partiden milletvekili? merak edildi.

Ömer Gergerlioğlu hangi partiden? İnsan hakları aktivisti, yazar, gazeteci ve siyasetçi Ömer Faruk Gergerlioğlu TBMM 27. dönem HDP Kocaeli milletvekilidir. Sosyal medyada gündem olan açıklamalarının ardından Ömer Gergerlioğlu hangi partiden? Ömer Gergerlioğlu hangi partiden milletvekili? merak edildi. İşte detaylar...

ÖMER GERGERLİOĞLU HANGİ PARTİDEN?

Ömer Gergerlioğlu TBMM 27. dönem HDP Kocaeli milletvekilidir.

ÖMER GERGERLİOĞLU KİMDİR?

Ömer Faruk 02.11.1965 tarihinde Isparta'nın Karaağaç ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Bursa'da tamamladı. Bursa İmam Hatip lisesini bitirdikten sonra 1990 yılında Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirip Iğdır Tecirli Sağlık Ocağı, Bursa Orhaneli Devlet Hastanesi'nde çalıştı.

1995 yılında TUS sınavını kazanarak uzmanlık eğitimine başladı. 2000 yılında Süreyyapaşa Göğüs hastanesindeki görevini bitirerek Göğüs hastalıkları ve Tüberküloz uzmanı oldu. 2000 yılından sonra İzmit Seka Devlet Hastanesinde Uzman Dr. olarak çalışmaya başladı.

2003 yılında MAZLUMDER Kocaeli Şube Başkanlığını üstlendi. Derneğin yerel bir şubesi olarak yaşam hakkı, düşünce özgürlüğü, kadın hakları , işçi hakları ile ilgili birçok imza kampanyası ve bilimsel raporlama çalışması yaparak Meclis'teki ilgili komisyonlara iletti. "Başörtüsüne Özgürlük" temalı haftalık basın açıklamalarının başlatıcısı ve yıllarca devam ettireni oldu. Evli, biri kız ikisi erkek üç çocuğu var.

2018 Genel Seçimleri ile birlikte HDP (Halkların Demokratik Partisi) Kocaeli Milletvekili olmuştur.

17 Mart 2021 tarihinde TBMM Genel Kurulu'nda, Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nce onanan hapis cezasına ilişkin TBMM'ye sunulan Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin okunmasıyla milletvekilliği düşürüldü.

Anayasa Mahkemesi, 1 Temmuz 2021'de aldığı kararla Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun seçilme ve siyaset yapma hakkının ihlal edildiğine hükmetti. Gergerlioğlu, 16 Temmuz 2021 tarihinde yeniden milletvekili oldu.