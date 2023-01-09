Ömer Gamze kimdir, kim canlandırıyor? Gamze'nin hikayesi nedir? Gökçe Bahadır kimdir, kaç yaşında, nereli?

Star TV'nin yeni dizisi Ömer'in oyuncu kadrosu merak edildi. Dizide rol alan karakterler kimlerdir merak ediliyor. Hikayesi merak edilen isimlerden birisi de Gamze oldu. Peki, Ömer dizisi Gamze kimdir, kim canlandırıyor? Gamze kimdir, hikayesi nedir? Gökçe Bahadır kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Ömer dizisinin oyuncu kadrosu merak edildi. Dizide Gamze karakterini kim canlandırıyor araştırılıyor. Peki, Ömer dizisi Gamze kimdir, kim canlandırıyor? Gamze kimdir, hikayesi nedir? Gamze'yi kim canlandırıyor?

ÖMER DİZİSİ GAMZE KİMDİR?

Gökçe Bahadır dizide Gamze karakterini canlandırıyor. Gamze, ailesinin karşı çıktığı bir adamla evlendikten yıllar sonra evliliğini bitirip mahallesine oğlu Tuna ile geri dönüyor. Bir yandan dönüşünü annesi ve ablasına kabul ettirmeye çalışan Gamze, oğlunu da yeni hayat düzenlerine alıştırabilmek için elinden geleni yapıyor. Özgürlük alanları yaratmak için her eyleme geçtiğinde başlangıç noktasına, aynı sıkışmışlığa dönmenin yorgunluğunu hisseden Gamze, kendinden yaşça küçük Ömer'e aşık olduğunda onunla olma cesaret ve yürekliliğine sahip olmasına rağmen korkak davranıyor. Geçmişte yaşadıkları bu cesaretini kırarken bir yandan da düzene sokmaya çalıştığı hayatında yeniden yolunu kaybetmenin korkusunu yaşıyor.

GAMZE KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Dizideki Gamze karakterini Gökçe Bahadır canlandırmaktadır.

GÖKÇE BAHADIR KİMDİR?

Gökçe Bahadır (d. 9 Kasım 1981, İstanbul), Türk oyuncudur.

Hayat Bilgisi dizisinde Törpü karakteri ile tanındı. Kayıp Şehir dizisindeki performansı ile ödüller aldı. Yaprak Dökümü, Aramızda Kalsın, Ufak Tefek Cinayetler, Evlilik Hakkında Her Şey ve Kulüp dizileri rol aldığı yapımlar arasındadır.

Hayatı:

1981 yılında İstanbul'da doğdu. Liseden mezun olduktan sonra alternatif eğitim kurumu olan Akademi İstanbul'da radyo ve televizyonculuk alanında eğitim aldı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Öğrenciliği sırasında Fenerbahçe FM'de radyo programı sundu. Mezun olduktan sonra Best TV'de VJ'lik, ardından Show TV'de yayımlanan Sinyal programının sunuculuğunu yaptı.

Tatlı Hayat, Beşik Kertmesi, Mühürlü Güller gibi dizilerde bölüm oyunculuğu yaptı. Hayat Bilgisi dizisinde Törpü karakterini canlandırdı ve geniş kitlelerce tanındı. Gökçe Bahadır, daha sonra Digiturk'te yayınlanan JoJo adlı çocuk programını sundu.

Yaprak Dökümü dizisinde Leyla karakterini canlandırmıştır. Kanal D'de yayımlanan Kayıp Şehir dizisindeki performansı ile daha ünlenen sanatçı, bu dizideki rolü ile ödüller kazandı. Aramızda Kalsın isimli dizide Yadigâr karakterini, Hatırla Gönül dizisinde Gönül karakterini canlandırdı. 2017 yılında Kanal D'de yayınlanan Adı Efsane dizisinde başrolü üstlenen oyuncu, 20. bölümde diziden ayrıldı. 2017-2018 yılları arasında Star TV'de yayınlanan Ufak Tefek Cinayetler adlı televizyon dizisinde jinekolog Oya Toksöz, 2021 yapımı Kulüp adlı internet dizisinde Matilda karakterini canlandırdı. Daha sonra ise, 2021-2022 yılları arasında FOX'ta yayımlanan Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde Avukat Azra karakterini canlandırdı.

Kişisel hayatı

Kemal Sunal'ın oğlu oyuncu ve sunucu Ali Sunal ile 22 Temmuz 2011 tarihinde evlendi. Çift, 23 Şubat 2012 tarihinde boşandı. Ardından, 25 Şubat 2022 tarihinde müzisyen Emir Ersoy ile evlendi.