Kabine'de yeni bakan yardımcıları belli oldu. Bakan yardımcılığına atanan Ömer Fatih Sayan ise çok araştırılıyor. Vatandaşlar merak ediyor. Peki, Ömer Fatih Sayan kimdir, kaç yaşında, nereye atandı ve görevi nedir?

Atamalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre yeni bakan yardımcıları belli oldu. Bakan yardımcısı olan Ömer Fatih Sayan ise çok araştırılıyor. Vatandaşlar merak ediyor. Peki, Ömer Fatih Sayan kimdir, kaç yaşında, nereye atandı ve görevi nedir?

ÖMER FATİH SAYAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NEREYE ATANDI VE GÖREVİ NEDİR?

10 Haziran 1977 tarihinde İstanbul'da Doğan Dr. Ömer Fatih Sayan, ilk, orta ve lise öğrenimini İstanbul'da tamamladı. İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektronik Mühendisliği, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümlerini bitirdi.

Yüksek Lisansını burslu olarak Almanya Münih Teknik Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Haberleşme Mühendisliği'nde İnsan Makine Haberleşmesi alanında yapan Sayan, doktorasını ise İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomedikal Mühendisliği'nde Duygusal Zeka Modeli oluşturulması konusunda yaptı. İngiltere Oxford Üniversite'sinde St Antony's School 'Diplomasi' eğitimi aldı.

1995 yılında iş yaşamına başlayan Sayan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ardından Türkiye, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde sektörle ilgili özel şirketlerde çip üretimi, cep telefonu dizaynı ve AR-GE alanlarında çalıştı. Silikon Vadisi İnsiyatifinde görev alarak girişimcilik konusunda çalışmalarda bulundu. Türkiye ve Almanya'da çeşitli üniversitelerde Bilişim Hukuku ve Bilişimde Yeni Trendler konularında dersler verdi. Araştırma konularıyla ilgili çeşitli konferanslar ve bilimsel dergilerde yayımlanmış çok sayıda makaleleri bulunmaktadır.

Halen Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı görevini yürütmektedir.

Evli ve 3 Çocuk babası olan Sayan, İngilizce, Almanca ve Fransızca Bilmektedir.