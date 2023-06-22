Ömer Faruk Yelkenci kimdir, nereli, kaç yaşında, nereye atandı ve görevi nedir? Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Ömer Faruk Yelkenci kimdir?

Kabine'de yeni bakan yardımcıları belli oldu. Bakan yardımcılığına atanan Ömer Faruk Yelkenci ise çok araştırılıyor. Vatandaşlar merak ediyor. Ömer Faruk Yelkenci kimdir, nereli, kaç yaşında, nereye atandı ve görevi nedir?

Atamalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre yeni bakan yardımcıları belli oldu. Bakan yardımcısı olan Ömer Faruk Yelkenci ise çok araştırılıyor. Vatandaşlar merak ediyor. Ömer Faruk Yelkenci kimdir, nereli, kaç yaşında, nereye atandı ve görevi nedir?

ÖMER FARUK YELKENCİ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, NEREYE ATANDI VE GÖREVİ NEDİR?

1969 yılında Çayeli'nde doğan Ömer Faruk Yelkenci, tüm tahsil hayatını İstanbul'da tamamladı. 1986 yılında Haydarpaşa Lisesi'ni, 1992 yılında da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nü bitirdi. 2008 yılında "Türk Modernleşmesinin Osmanlı Kökenleri: Sultan II. Abdulhamid Dönemi Eğitim Konuları" isimli tezi ile Yeditepe Üniversitesi'nde Eğitim Yönetimi ve Denetimi Anabilim Dalında yüksek lisansını tamamladı. Yelkenci, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tarih Öğretmenliği Anabilim Dalında doktora eğitimine devam etmektedir.

Meslek hayatına özel bir dershanede öğretmenlik yaparak başlayan Yelkenci, İstanbul'daki farklı resmî okullarda dört yıl tarih öğretmenliği yaptıktan sonra Birikim Eğitim Kurumları'nda sırasıyla dershaneler koordinatörlüğü, Kadıköy Birikim Dershanesi'nde müdürlük, Özel Bağcılar Birikim Lisesi'nde müdürlük ve Birikim Eğitim Kurumları'nda genel müdür yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Yelkenci, evli ve iki çocuk babasıdır.

21 Haziran 2023 tarihli kararname ile Milli Eğitim Bakanlığı bakan yardımcılığına atandı.