Popüler dizi 'Ömer'de Gamze karakterini canlandıran oyuncunun ayrılık iddiaları gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Ömer dizisinden Gamze ayrıldı mı merak konusu oldu. Peki, Ömer dizisinden Gamze ayrıldı mı? Gamze yok mu, neden yok? İşte detaylar...

Star Tv'nin yeni dizisi Ömer yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Dizide Gamze karakterini canlandıran Gökçe Bahadır diziden ayrıldı yönünde haberler gündeme geldi. Ömer dizisinden Gamze ayrıldı mı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Gamze karakterinin geleceği araştırılmaktadır. Peki, Ömer dizisinden Gamze ayrıldı mı? Gamze yok mu, neden yok? Detaylar haberimizde...

ÖMER SON BÖLÜM NE OLDU?

Gamze ve Tuna'nın Haluk tarafından Amerika'ya götürülmesine mani olamayan Ömer, yaşamla tüm bağını yitirmenin kıyısına gelir. Gittiği günden beri Gamze'den bir haber alamamak yaşadığı ızdırabı daha da büyütmektedir. Ömer'in içine düştüğü bu durumdan büyük endişe duyan Reşat bir taraftan da Nezahat'in hastane masraflarının yarattığı yüklü borçların altında ezilmektedir.

Yeni bir sayfa açarak varlıklı bir ailenin evinde işe başlayan Nisa ve Hakan, kendilerini yanında çalıştıklarını bu ailenin bitmez tükenmez sorunları içinde bulurlar. Zor koşullarda ilişkilerini sürdürmeye çalışan Emine ve Yaman ise birbirlerine kavuşmak için çareler bulma arayışındadır.

ÖMER DİZİSİNDEN GAMZE AYRILDI MI?

Ömer dizisinin yeni bölümünde Gamze karakterini göremeyen kullanıcılar tarafından Gökçe Bahadır diziden ayrıldı mı sorusu araştırılmaktadır. Gamze ilerleyen bölümlerde dizide rol almaya devam edecektir.

