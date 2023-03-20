Star Tv'nin sevilen dizisi Ömer'in oyuncuları merak konusu oldu. Ömer dizisinde yer alan Yaman karakteri izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Ömer dizisi Yaman kimdir? Ömer Yaman gerçekte kim, adı ne? Ömer dizisi Yaman karakterini kim canlandırıyor? İşte detaylar...

Ömer dizisi Emine kimdir? Ömer Emine gerçekte kim, adı ne? Ömer dizisi Emine karakterini kim canlandırıyor?

Başrollerinde Gökçe Bahadır, Barış Falay ve Selahattin Paşalı'nın yer aldığı Ömer, Star Tv ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Ömer'in yeni bölümü merak uyandırdı. Ömer dizisinin karakterlerinden Yaman, izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Yaman karakteri merak konusu oldu. Peki, Ömer dizisi Yaman kimdir? Ömer Yaman gerçekte kim, adı ne? Ömer dizisi Yaman karakterini kim canlandırıyor? Detaylar haberimizde...

ÖMER DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Cem Karcı'nın yönettiği dizide baba-oğulu Selahattin Paşalı (Ömer) ile Barış Falay'ın (Reşat) canlandırıyor. Cami imamı ve müezzinin hikayesinin ele alındığı diziyi Gülizar Irmak kaleme alıyor. Dizide Selahattin Paşalı'nın partneri Gamze'yi ülkemizin en başarılı oyuncularından Gökçe Bahadır canlandıracak.

ÖMER DİZİSİ OYUNCU KADROSU!

Star Tv ekranlarında yayınlanacak Ömer dizisinin oyuncu kadrosu merak konusu oldu. Ömer dizisinin oyuncu kadrosunda Selahattin Paşalı, Barış Falay ve Gökçe Bahadır yer almaktadır.

ÖMER DİZİSİ YAMAN KİMDİR?

Ömer dizisinde Yaman karakterini Ahmet Haktan Zavlak canlandırmaktadır.