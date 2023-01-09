Ekranların yeni dizisi Ömer uyarlama mı hangi diziden uyarlamadır merak edildi. Diziyi izleyen seyirciler, Ömer dizisi uyarlama mı, hikayesi nedir? Ömer gerçek hikaye mi? Ömer dizisi hangi yabancı diziden uyarlamadır? Ömer dizisinin romanı var mı? sorularının cevaplarını merak etti. Peki, Ömer uyarlama mı? Ömer dizisi gerçek hikayesi var mı, gerçek kitabı var mı? İşte detaylar...

Ömer, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 9 Ocak 2023 tarihinde yayımlanacak olan, yönetmenliğini Cem Karcı'nın üstlendiği, senaryosunu Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Peki, Ömer dizisi uyarlama mı, hikayesi nedir? Ömer gerçek hikaye mi? Ömer dizisi hangi yabancı diziden uyarlamadır? Ömer dizisinin romanı var mı?

ÖMER DİZİSİ UYARLAMA MI? HANGİ DİZİDEN UYARLAMADIR?

Ömer dizisi, bir İsrail yapımı olan Shtisel dizisinden uyarlanmaktadır.

ÖMER DİZİSİ HİKAYESİ NEDİR?

Ömer dizisinde Selahattin Paşalı; yaşadığı mahallenin camisinde müezzinliğin yanı sıra ortaokulda geçici din dersi öğretmenliği yapan Ömer karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Ömer, iç dünyası zengin, resim yapmayı seven, dingin, az ama öz konuşan hümanist bir karakterken diğer yandan yaşam biçimi ve istekleri söz konusu olduğunda azimli, dirayetli, cesur ve inatçı birine dönüşebiliyor. Mahalleye Gamze'nin gelmesiyle tüm hayatı bir anda değişen Ömer, karşısına çıkacak tüm zorluklara rağmen ona olan aşkına engel olamıyor.

Ömer dizisinde Gökçe Bahadır ise dizide Gamze karakterini canlandırıyor. Gamze, ailesinin karşı çıktığı bir adamla evlendikten yıllar sonra evliliğini bitirip mahallesine oğlu Tuna ile geri dönüyor. Bir yandan dönüşünü annesi ve ablasına kabul ettirmeye çalışan Gamze, oğlunu da yeni hayat düzenlerine alıştırabilmek için elinden geleni yapıyor. Özgürlük alanları yaratmak için her eyleme geçtiğinde başlangıç noktasına, aynı sıkışmışlığa dönmenin yorgunluğunu hisseden Gamze, kendinden yaşça küçük Ömer'e aşık olduğunda onunla olma cesaret ve yürekliliğine sahip olmasına rağmen korkak davranıyor. Geçmişte yaşadıkları bu cesaretini kırarken bir yandan da düzene sokmaya çalıştığı hayatında yeniden yolunu kaybetmenin korkusunu yaşıyor.

ÖMER DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Selahattin Paşalı : Ömer

Gökçe Bahadır : Gamze

Barış Falay : Reşat

Merve Dizdar : Nisa

Gülçin Kültür Şahin : Nuran

Muharrem Türkseven : Sadık

Zerrin Sümer : Nezahat

Melike Güner : Çiçek

Metehan Parıltı : Tuna

Gamze Karaduman : Şükran

Serpil Gül

Onur Bilge

Emre Taşkıran : Hakan