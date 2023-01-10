Ömer dizisi Şükran kimdir, kim canlandırıyor? Şükran karakteri gerçek ismi ne, hikayesi nedir? Gamze Karaduman kimdir, kaç yaşında, nereli?
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Star TV'nin yeni dizisi Ömer'in oyuncu kadrosu merak edildi. Dizide rol alan karakterler kimlerdir merak ediliyor. Hikayesi merak edilen isimlerden birisi de Şükran oldu. Peki, Ömer dizisi Şükran kimdir, kim canlandırıyor? Şükran kimdir, hikayesi nedir? Gamze Karaduman kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...
Ömer dizisinin oyuncu kadrosu merak edildi. Dizide Şükran karakterini kim canlandırıyor araştırılıyor. Peki, Ömer dizisi Şükran kimdir, kim canlandırıyor? Şükran kimdir, hikayesi nedir? Şükran karakterini kim canlandırıyor? Gamze Karaduman kimdir?
ÖMER DİZİSİ ŞÜKRAN KİMDİR, KİM CANLANDIRIYOR?
Dizideki Şükrankarakterini Gamze Karaduman canlandırmaktadır.
GAMZE KARADUMAN KİMDİR?
Gamze Karaduman (d. 15 Ağustos 1987, İstanbul), Türk oyuncudur. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunudur. Sırasıyla Avrupa Yakası, Bıçak Sırtı, Güldünya, Merhaba Hayat ve Aramızda Kalsın dizilerinde oynamıştır.