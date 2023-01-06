Ömer dizisi oyuncu kadrosu! Ömer dizisi konusu ne? Ömer dizisinin oyuncuları kimler?

Star Tv'nin yeni dizisi Ömer oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkat çekiyor. Ömer dizisinde rol alan ünlüler araştırılıyor. Peki, Ömer dizisi oyuncu kadrosu kim? Ömer dizisi konusu ne? Ömer dizisinin oyuncuları kimler? İşte detaylar...

Ömer dizisi oyuncu kadrosu! Başrollerinde Gökçe Bahadır, Barış Falay ve Selahattin Paşalı'nın yer aldığı Ömer dizisi Star Tv ekranlarında seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Ömer'in ilk bölümü merak uyandırdı. Kullanıcılar, dizinin oyuncularını araştırmakta. Ömer dizisinin oyuncu kadrosu aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Ömer dizisi oyuncu kadrosu kim? Ömer dizisi konusu ne? Ömer dizisinin oyuncuları kimler? Detaylar haberimizde...

ÖMER DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Cem Karcı'nın yönettiği dizide baba-oğulu Selahattin Paşalı (Ömer) ile Barış Falay'ın (Reşat) canlandırıyor. Cami imamı ve müezzinin hikayesinin ele alındığı diziyi Gülizar Irmak kaleme alıyor. Dizide Selahattin Paşalı'nın partneri Gamze'yi ülkemizin en başarılı oyuncularından Gökçe Bahadır canlandıracak.

ÖMER DİZİSİ OYUNCU KADROSU!

Star Tv ekranlarında yayınlanacak Ömer dizisinin oyuncu kadrosu merak konusu oldu. Ömer dizisinin oyuncu kadrosunda Selahattin Paşalı, Barış Falay ve Gökçe Bahadır yer almaktadır.