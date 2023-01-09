Star TV'nin yeni dizisi Ömer'in oyuncu kadrosu merak edildi. Dizide rol alan karakterler kimlerdir merak ediliyor. Hikayesi merak edilen isimlerden birisi de Ömer oldu. Peki, Ömer dizisi Ömer kimdir, kim canlandırıyor? Ömer Ademoğlu kimdir, hikayesi nedir? Selahattin Paşalı kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Ömer dizisinin oyuncu kadrosu merak edildi. Dizide Ömer karakterini kim canlandırıyor araştırılıyor. Peki, Ömer dizisi Ömer kimdir, kim canlandırıyor? Ömer Ademoğlu kimdir, hikayesi nedir? Ömer'i kim canlandırıyor?

ÖMER DİZİSİ ÖMER KİMDİR?

Selahattin Paşalı; yaşadığı mahallenin camisinde müezzinliğin yanı sıra ortaokulda geçici din dersi öğretmenliği yapan Ömer karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Ömer, iç dünyası zengin, resim yapmayı seven, dingin, az ama öz konuşan hümanist bir karakterken diğer yandan yaşam biçimi ve istekleri söz konusu olduğunda azimli, dirayetli, cesur ve inatçı birine dönüşebiliyor. Mahalleye Gamze'nin gelmesiyle tüm hayatı bir anda değişen Ömer, karşısına çıkacak tüm zorluklara rağmen ona olan aşkına engel olamıyor.

ÖMER KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Dizideki Ömer karakterini Selahattin Paşalı canlandırmaktadır.

SELAHATTİN PAŞALI KİMDİR?

Selahattin Paşalı (2 Şubat 1990, İzmir), Türk oyuncu.

Paşalı, 2 Şubat 1990'da İzmir'de doğdu. İlk ve ortaokulu Bodrum'da bitirdi. 14 yaşında Darüşşafaka Spor Kulübü basketbol altyapısına transfer oldu. Altyapı boyunca takım kaptanlığı yaptı. Liseyi Bahçeşehir Kolejinde, lisans eğitimini Budapeşte'de Sanat Yönetimi okuyarak tamamladı. 25 yaşında İstanbul'a döndü ve Craft Atölye'de oyunculuk eğitimi aldı.

Oyunculuk kariyerine ilk olarak 2017 yılında Show TV'de yayınlanmış olan Kalp Atışı adlı dizideki Alp Sungur rolüyle başladı. Ardından 2018 yılında Bir Umut Yeter dizisinde ve 2019 yılında Kanal D'de yayınlanmış olan Leke dizisinde oynadı. 2020 yılında başrolde Halit Ergenç ve Ozan Güven'in olduğu Babil dizisiyle kariyerine devam etti. Aynı yıl Paşalı, Netflix'te yayınlanan Aşk 101 dizisinde Osman Demirkan karakterini canlandırarak geniş kitleler tarafından tanındı. 2022 yılında yine Netflix'te yayınlanan Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinde Halit karakteriyle başrolde yer aldı. Yine aynı yıl Ece Çeşmioğlu ile başrolü paylaştığı Mukavemet adlı tek plan uzun metrajlı filmi vizyona girdi. 75. Cannes Film Festivali'nde dünya prömiyerini gerçekleştiren ve yönetmenliğini Emin Alper'in yaptığı Kurak Günler filminde ise Ekin Koç ile başrolü paylaştı.

15 Nisan 2022 tarihinde bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Büşra Dilara Tümer ile Bodrum'da evlendi. 1 Temmuz 2022 tarihinde Leyla Pera ismini verdikleri kızları dünyaya geldi.