Ömer dizisi Nuran kimdir, kim canlandırıyor? Nuran karakteri gerçek ismi ne, hikayesi nedir? Gülçin Kültür Şahin kimdir, kaç yaşında, nereli?

Star TV'nin yeni dizisi Ömer'in oyuncu kadrosu merak edildi. Dizide rol alan karakterler kimlerdir merak ediliyor. Hikayesi merak edilen isimlerden birisi de Nuran oldu. Peki, Ömer dizisi Nuran kimdir, kim canlandırıyor? Nuran kimdir, hikayesi nedir? Gülçin Kültür Şahin kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Ömer ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? Ömer dizisinin yeni bölümleri hangi gün? Pazartesi günü mü?

Ömer dizisinin oyuncu kadrosu merak edildi. Dizide Nuran karakterini kim canlandırıyor araştırılıyor. Peki, Ömer dizisi Nuran kimdir, kim canlandırıyor? Nuran kimdir, hikayesi nedir? Nuran karakterini kim canlandırıyor? Gülçin Kültür Şahin kimdir?

ÖMER DİZİSİ NURAN KİMDİR, KİM CANLANDIRIYOR?

Dizideki Nurankarakterini Gülçin Kültür Şahin canlandırmaktadır.

GÜLÇİN KÜLTÜR ŞAHİN KİMDİR?

Gülçin Kültür Şahin (d. 10 Ekim 1987, İstanbul) tiyatro ve sinema oyuncusu.

Babaeski Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra, Hacettepe Üniversitesi'nde Gıda Mühendisliği Bölümü'nde lisans eğitimine başladı. Lisans eğitiminin ardından 2010-2013 yılları arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nde yüksek lisans ile birlikte araştırma görevliliği yaptı.

2012 yılında Tarım Bakanlığı'nda Gıda Mühendisi olarak işe başladı. Bu sırada TiyatroMUZ Tiyatro Ekibi ile oyunculuk kariyerine de ilk adımını attı. 2013 yılında Bilkent Üniversitesi'nde Oyunculuk Bölümü'nde tam burslu olarak eğitime başladı. 2015-2017 yılları arasında Bilkent Çocuk Tiyatrosu'nda Program Koordinatörü olarak görev aldı. 2017 yılında Bilkent Üniversitesi'nden bölüm birincisi olarak mezun olduktan sonra Tarım Bakanlığı'ndan istifa ederek oyunculuk kariyerine hızlı bir giriş yaptı.

2018 yılında Adım Feuerbach adlı oyunda Selçuk Yöntem ve Toprak Can Adıgüzel ile birlikte rol aldı. Yine aynı yıl yönetmenliğini Tolga Karaçelik'in yaptığı Kelebekler filmindeki "Hatice" rolü ile 2018 Ankara Uluslararası Film Festivali'nde "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" ödülünü aldı. Oyunculuğun yanı sıra 2017 yılından beri Milliyet Kitap'ta kitap tanıtımı üzerine yazılar yazmaktadır.