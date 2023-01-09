Ömer dizisi Nisa kimdir, kim canlandırıyor? Nisa karakteri gerçek ismi ne, hikayesi nedir? Merve Dizdar kimdir, kaç yaşında, nereli?

Star TV'nin yeni dizisi Ömer'in oyuncu kadrosu merak edildi. Dizide rol alan karakterler kimlerdir merak ediliyor. Hikayesi merak edilen isimlerden birisi de Nisa oldu. Peki, Ömer dizisi Nisa kimdir, kim canlandırıyor? Nisa kimdir, hikayesi nedir? Merve Dizdarkimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Ömer dizisinin oyuncu kadrosu merak edildi. Dizide Nisa karakterini kim canlandırıyor araştırılıyor. Peki, Ömer dizisi Nisa kimdir, kim canlandırıyor? Nisa kimdir, hikayesi nedir? Nisa'yı kim canlandırıyor?

ÖMER DİZİSİ NİSA KİMDİR, KİM CANLANDIRIYOR?

Nisa dizide Ömer'in ablasıdır. Nisa, 4 çocuk annesidir. Dizideki Nisakarakterini Merve Dizdar canlandırmaktadır.

MERVE DİZDAR KİMDİR?

Merve Dizdar (d. 25 Haziran 1986, İzmir), Türk oyuncu. İlk televizyon deneyimi olan Aksanat Çocuk Oyunları ile tanındı.

Merve Dizdar, 25 Haziran 1986 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümünden mezun olmuştur. Kadir Has Üniversitesinde ileri oyunculuk programında yüksek lisans yapmıştır. Tiyatro kariyerine Semaver Kumpanya ile başlayıp Craft Tiyatro'da devam etmektedir.

İlk sinema deneyimi "Bir Ses Böler Geceyi" filminde, Cem Davran ile yapan Dizdar, Kavak Yelleri, Geniş Aile, Bir Yastıkta, Doksanlar ve Çılgın Dersane Üniversitede gibi başlıca dizilerin yanı sıra son olarak Masumlar Apartmanı adlı dizide yer aldı. Ayrıca TRT Çocuk kanalında Arkadaşım Bıdı ve 23 Nisan Şenliğe Doğru adlı çocuk programlarının sunuculuğunu üstlenmiştir. 2018 yılında evlendiği kendisi gibi oyuncu olan eşi Gürhan Altundaşar ile 2021 yılında yollarını ayırmışlardır.