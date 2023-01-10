Ömer dizisi Nezahat kimdir, kim canlandırıyor? Nezahat karakteri gerçek ismi ne, hikayesi nedir? Zerrin Sümer kimdir, kaç yaşında, nereli?

Star TV'nin yeni dizisi Ömer'in oyuncu kadrosu merak edildi. Dizide rol alan karakterler kimlerdir merak ediliyor. Hikayesi merak edilen isimlerden birisi de Nezahat oldu. Peki, Ömer dizisi Nezahat kimdir, kim canlandırıyor? Nezahat kimdir, hikayesi nedir? Zerrin Sümer kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Ömer ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? Ömer dizisinin yeni bölümleri hangi gün? Pazartesi günü mü?

Ömer dizisinin oyuncu kadrosu merak edildi. Dizide Nezahat karakterini kim canlandırıyor araştırılıyor. Peki, Ömer dizisi Nezahat kimdir, kim canlandırıyor? Nezahat kimdir, hikayesi nedir? Nezahat karakterini kim canlandırıyor? Zerrin Sümer kimdir?

ÖMER DİZİSİ NEZAHAT KİMDİR, KİM CANLANDIRIYOR?

Dizideki Nezahatkarakterini Zerrin Sümer canlandırmaktadır.

ZERRİN SÜMER KİMDİR?

Zerrin Sümer (d. 1945, Sinop), Türk oyuncu.

Zerrin Sümer 1945 yılında Sinop'ta hayata gelmiş ve hayatının dönüm noktası Bergama Halk Eğitim Merkezi tiyatro topluluğuna katılması olmuştur. Burada tiyatro ile tanışan oyuncu sonrasında sanatını geliştirerek ilerlemiştir.