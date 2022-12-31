Star Tv'nin yeni dizisi Ömer oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkat çekiyor. Ömer dizisinin ne zaman yayınlanacağı araştırılıyor. Peki, Ömer dizisi ne zaman başlayacak? Ömer dizisi ilk bölüm hangi gün yayınlanacak? Ömer dizisi ilk bölüm ne zaman? İşte detaylar...

Ömer dizisi oyuncu kadrosu! Başrollerinde Gökçe Bahadır, Barış Falay veSelahattin Paşalı'nın yer aldığı Ömer dizisi Star Tv ekranlarında seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Ömer'in ilk bölümü merak uyandırdı. Kullanıcılar, dizinin ilk bölümü araştırmakta. Ömer dizisinin ne zaman yayınlanacağı aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Ömer dizisi ne zaman başlayacak? Ömer dizisi ilk bölüm hangi gün yayınlanacak? Ömer dizisi ilk bölüm ne zaman? Detaylar haberimizde...

ÖMER DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Cem Karcı'nın yönettiği dizide baba-oğulu Selahattin Paşalı (Ömer) ile Barış Falay'ın (Reşat) canlandırıyor. Cami imamı ve müezzinin hikayesinin ele alındığı diziyi Gülizar Irmak kaleme alıyor. Dizide Selahattin Paşalı'nın partneri Gamze'yi ülkemizin en başarılı oyuncularından Gökçe Bahadır canlandıracak.

ÖMER DİZİSİ OYUNCU KADROSU!

Star Tv ekranlarında yayınlanacak Ömer dizisinin oyuncu kadrosu merak konusu oldu. Ömer dizisinin oyuncu kadrosunda Selahattin Paşalı, Barış Falay ve Gökçe Bahadır yer almaktadır.

ÖMER DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ömer dizisinin yeni bölümünün ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Ömer dizisinin ilk bölümü 9 Ocak Pazartesi günü yayınlanacak.