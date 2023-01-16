Ömer dizisi konusu ne? Başrolünde Selahattin Paşalı, Barış Falay ve Gökçe Bahadır'ın yer aldığı Ömer dizisi konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Star Tv'nin yeni dizisi Ömer'in konusu merak konusu oldu. Peki, Ömer dizisi konusu nedir? Ömer dizisinin konusu uyarlama mı, gerçek mi? Ömer dizisi gerçek hikayesi ne? Detaylar haberimizde...

ÖMER DİZİSİ OYUNCU KADROSU!

Star Tv ekranlarında yayınlanacak Ömer dizisinin oyuncu kadrosu merak konusu oldu. Ömer dizisinin oyuncu kadrosunda Selahattin Paşalı, Barış Falay, Gökçe Bahadır ve Merve Dizdar yer almaktadır.

ÖMER DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Yakın zamanda annesini kaybeden Ömer, bu kaybın sızısı yüreğinde, babası Reşat ve babaannesi Nezahat ile hayatlarını sürdürmeye devam ederler. Üç kardeşin en küçüğüdür. Anne yarısı bildiği ablası Nisa, babasının ve abisi Tahir'in istemediği bir evlilik yaparak, aileden kopmuş, bu durum Ömer'in ruhunu derinden yaralamıştır.

Yürekten bağlı olduğu ailesinde yaşanan bu kırgınlıklardan, çelişkilerden, kayıplardan incinen ruhunu onarmanın yolunu çizmeye başlayarak bulur Ömer... Çocukluğundan beri resim yapmaya olan aşkı, tutkusu, ailesinin engeline rağmen devam eder, çizmeyi sürdürür. Ama tek aşkı resim olmayacaktır, günün birinde karşısına çıkan, kendisinden yaşça büyük, dul ve çocuklu bir kadın olan Gamze ile birbirlerine aşık olacaklar ve bu aşkı sürdürmekte engelleri çok büyük olacaktır...