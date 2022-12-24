Başrollerinde Gökçe Bahadır, Barış Falay ve Selahattin Paşalı'nın yer aldığı Ömer dizisi Star TV ekranlarında seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Konusu ve oyuncuları merak edilen dizi araştırılıyor. Peki, Ömer dizisi konusu nedir? Ömer dizisi oyuncuları kimler? Ömer dizisi uyarlama mı, gerçek bir hikaye mi?

Yapımcılığını Onur Güvenatam, yönetmenliğini Cem Karcı ve senaristliğini Gülizar Irmak'ın üstlendiği Ömer dizisinin tanıtım fragmanı yayımlandı. Peki, Ömer dizisi konusu nedir? Ömer dizisi oyuncuları kimler? Ömer dizisi uyarlama mı, gerçek bir hikaye mi? İşte detaylar haberimizde...

ÖMER DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Senaryosunu Gülizar Irmak'ın yazdığı Star TV'nin yeni dizisi Ömer yakın süreçte ekrana gelecek. ilk tanıtımıyla ilgi toplayan dizinin İsrail dizisi Shitsel'den uyarlama olduğu biliniyor. Yayın tarihi henüz açıklanmayan dizide Ömer karakterinin nasıl bir tema ile ekrana geleceği henüz net olarak bilinmiyor.

Ancak Shitsel dizisinde bir haham ve ailesinin hayatının konu alındığı biliniyor. Ülkemize uyarlanarak konuda değişiklikler yapıldığı bilinen dizinin İsrail yapımında Kudüs'ün ortodoks mahallerinin birisinde yaşayan ailenin yaşamındaki çarpıklıklar, içsel çelişkiler, aşk ile birlikte anlatılıyordu.

ÖMER DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Dizinin oyuncu kadrosunda Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay, Merve Dizdar, Gülçin Kültür, Zerrin Sümer, Melike Güner, Emre Taşkıran, Muharrem Türkseven, Metehan Parıltı, Gamze Karaduman gibi başarılı isimler bulunuyor.