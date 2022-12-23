Star Tv'nin yeni dizisi Ömer oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkat çekiyor. Ömer dizisinin oyuncu kadrosu araştırılıyor. Peki, Ömer dizisi konusu nedir? Ömer dizisi oyuncu kadrosu! Ömer konusu ne, uyarlama mı? İşte detaylar...

Ömer dizisi oyuncu kadrosu! Başrollerinde Gökçe Bahadır, Barış Falay veSelahattin Paşalı'nın yer aldığı Ömer dizisi Star Tv ekranlarında seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Ömer'in konusu merak uyandırdı. Kullanıcılar, dizinin konusunu araştırmakta. Ömer dizisinin oyuncu kadrosu aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Ömer dizisi konusu nedir? Ömer dizisi oyuncu kadrosu! Ömer konusu ne, uyarlama mı? Detaylar haberimizde...

ÖMER DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Cem Karcı'nın yönettiği dizide baba-oğulu Selahattin Paşalı (Ömer) ile Barış Falay'ın (Reşat) canlandırıyor. Cami imamı ve müezzinin hikayesinin ele alındığı diziyi Gülizar Irmak kaleme alıyor. Dizide Selahattin Paşalı'nın partneri Gamze'yi ülkemizin en başarılı oyuncularından Gökçe Bahadır canlandıracak.

ÖMER DİZİSİ OYUNCU KADROSU!

Star Tv ekranlarında yayınlanacak Ömer dizisinin oyuncu kadrosu merak konusu oldu. Ömer dizisinin oyuncu kadrosunda Selahattin Paşalı, Barış Falay ve Gökçe Bahadır yer almaktadır.